Una figura de América TV está en su peor momento: "Vacío en el pecho que me mata"

Una estrella del canal reveló el mal momento que atraviesa y contó el tema le esta haciendo "bastante mal" y tuvo que empezar terapia.

Una figura de América TV reveló el mal momento que atraviesa. Con gran pesar, el personaje abrió su corazón y se sinceró sobre la complicada situación que enfrenta, la cual lo tiene muy afectado e incluso lo llevó a iniciar con su tratamiento psicológico.

"Me está haciendo bastante mal este tema", aseguró el joven en diálogo con Primicias Ya. Precisamente, esta figura se separó de su pareja luego de varios años en conjunto y confesó que le está costando muchísimo salir adelante: "Hace más de una semana y media que me dejó. Se terminó la relación y fue la relación más linda que tuve en mi vida".

Se trata de Santiago del Azar, el cocinero de EPA!, ciclo que se emite durante las mañanas por América TV. El cocinero finalizó su relación con su novia Margarita Calvo y, aunque todo se dio en buenos términos, la joven aseguró que "tuvo que pensar un poco en ella".

Sobre este tema, del Azar enfatizó: "Hay cosas mías internas que uno se da cuenta tarde que las tiene que modificar y me hubiese gustado darme cuenta antes". Luego, hizo un mea culpa sobre los motivos de su separación: "Hoy me doy cuenta tarde y pierdo una mujer de la que estuve completamente enamorado, que me amó y me cuidó. Me enojaba cuando me quería cuidar y hoy me doy cuenta".

Por otro lado, el cocinero aseguró que la situación lo afecta muchísimo porque Margarita tenía un vínculo muy cercano con su hijo y eso "lo mata" porque ve que su hija "también sufre". "Son un montón de cosas que tengo que resolver yo", aseguró Santiago y confesó que empezó terapia porque es una situación "que se repitió varias veces" en su vida amorosa.

En este marco, profundizó: "Por lo visto es algo patológico que me termina pasando siempre, sólo que las anteriores veces me fui yo y quedó sufriendo la otra persona, y esta vez me tocó que me dejen a mí". "Siento un vacío en el pecho que me mata hace una semana. Yo quiero seguir en la tele, soy feliz ahí, pero tampoco quiero estar mal, no quiero que la gente me vea triste, pero hoy no lo pude aguantar", sentenció.

Chau Tinelli: América TV se llevó a otra figura que trabajó en El Trece

Durante un largo tiempo, América TV estuvo negociando la llegada nada menos que de Marcelo Tinelli, luego de su paso por Canta Conmigo Ahora por El Trece. Sin embargo, los directivos dieron marcha atrás y se dio a conocer la nueva apuesta del canal que trabajó junto al "Cabezón" años atrás.

"Mamá, papá ¡tengo un programa de tele! Desde el lunes 20 al término de LAM por América TV", lanzó Fernando Dente a través de su cuenta de Instagram. El joven cantante, actor y ahora conductor de 33 años llegó a un acuerdo con el canal y llevará adelante un late night show de lunes a viernes a las 22 horas.

Esta misma propuesta se la habían hecho a Sergio Lapegüe, el periodista de TN Todo Noticias, quien después de analizarlo por un tiempo respondió que no. En paralelo, el canal del cual es dueño Daniel Vila negoció con Marcelo Tinelli para que arribe ya sea en ese mismo formato o a través del Bailando por un Sueño, el clásico reality show del conductor oriundo de Bolívar.

"Por ahora solo les voy a contar esto. En la semana les voy a ir mostrando más. Gracias por acompañarme siempre en todo. De corazón", expresó Dente, quien participó de Bailando por un sueño por El Trece en las ediciones de los años 2015 y 2019. De esta manera, América TV suma una nueva cara a su grilla de programación.