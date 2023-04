Una exalumna de Jey Mammón rompió el silencio: "Sé que pasó algo"

Joaquina Robles, una joven que asegura haber sido alumna de Jey Mammón en la escuela, reveló detalles sobre la relación que el conductor tenía con sus alumnos.

Una joven asegura haber sido alumna de Jey Mammón y publicó un video en su cuenta de TikTok, en el que detalló todos los episodios que vivió con el conductor, quien actualmente enfrenta una denuncia por abuso sexual emitida por Lucas Benvenuto. A pesar de que prescribió en 2020, el tema volvió a salir a la luz durante las últimas semanas y, desde entonces, Mammón está envuelto en un escándalo mediático.

Mammón había declarado meses atrás que lo habían despedido de una institución educativa por comprometerse con la historia de un alumno en particular. La joven, llamada Joaquina Robles, publicó un tiktok titulado "yo fui alumna de Jey Mammón", en el que detalló los episodios que vivió con el conductor 17 años atrás, en la escuela Sworn Junior College.

“Voy a hablar de un tema extremadamente delicado, quiero tratar de medir mis palabras. Yo fui alumna de Jey Mammón en el colegio. Él era mi profesor de catequesis, hace aproximadamente 17 años. Hace un tiempo Jey fue al estudio de LAM, nombró al colegio y contó que lo habían echado. Esto es real”, comenzó Joaquina.

Y agregó que no tiene datos exactos sobre por qué lo echaron, pero que está segura de que algo sucedió. "Sé que pasó algo y hubo algo en el medio. Él cuenta una historia, que no sé si es real o no. Él dice que lo echaron, pero no cuenta por que lo echaron. Dijo que se había involucrado con una familia o que se involucraba con las familias y que al colegio no le gustó nada”, amplió.

“Se armó todo un debate en que los profesores se tienen que involucrar con los alumnos... yo estoy de acuerdo con eso hasta un punto, porque para eso está la psicopedagoga o el psicopedagogo que había en el colegio. Si Jey veía cosas o le contaban cosas, para eso estaban, no él... Justamente, mi colegio se involucraba mucho emocionalmente con el alumno”, agregó la joven. Al final del video, aclaró que todo esto pasó "hace 17 años" y que ya no tiene contacto con ninguno de sus compañeros. "Así que, si hay alguien que quiera decir algo, o no se anima, o le pasó algo, o sabe algo, sabe que puede contar conmigo”, cerró.

Jey Mammón abandonó el país para irse a España y fue recibido de la peor manera

Mammón se fue de Argentina en medio de la polémica que enfrenta y eligió establecerse nen España, "para estar tranquilo y relajar la cabeza", según declaró. Sin embargo, el periodista español Roberto Antolín adelantó que Mammón no iba a ser bien recibido. "Si Jey Mammón pensaba que iba a estar tranquilo aquí en Madrid, grave error. Va a estar más intranquilo que en ningún lado", sentenció Antolín, en diálogo con Juan Etchegoyen en Radio Mitre.

En este sentido, el periodista explicó que Madrid está lleno de argentinos y que los españoles también están al tanto de todo lo ocurrido. "Madrid va a ser un auténtico infierno. Si cree que va a pasar desapercibido, lo tiene muy complicado. La noticia está dando la vuelta al mundo. Nos repugna tener a un tipo acá así", cerró.