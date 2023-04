Ángel de Brito difundió un video de las fiestas que hacía Jey Mammón en 2009

El periodista de América TV publicó el video en LAM. Ángel de Brito compartió imágenes de las fiestas de Jey Mammón en su programa.

Ángel de Brito compartió un video de las viejas fiestas que organizaba Jey Mammón. El hecho ocurrió en el año 2009, más precisamente el 26 de abril, un día después de que el conductor dijo haber conocido a Lucas Benvenuto.

Caracterizado como Estelita, y acompañado de Natacha Jaitt y Jorge Ibáñez, Jey Mammón manejó las riendas de la fiesta animándola con micrófono. En el video, que inciialmente fue publicado por la cuenta Papeloneros en YouTube, pueden observarse diferentes jóvenes de los cuales no trascendieron sus edades. Sin embargo, uno de ellos fue catalogado como "chiquito" por parte del difunto modista.

El video que publicaron en LAM se viralizó rápidamente en Internet, puesto que es lo más cercano al escenario en donde Jey Mammón conoció a Lucas Benvenuto. "Yo a Lucas lo conozco, no voy a decir que no sé quién es. Lo conocí el 25 de abril del 2009. El dice que me vio en una fiesta que se dio ese día y dice que tenia 14 años", supo expresar el conductor a través de sus redes sociales, en un video que utilizó como descargo ante la viralización de la denuncia por abuso en su contra (NdeR: hecha en 2020 y prescripta en el año 2021).

Filtran supuestos audios de Lucas Benvenuto a Jey Mammón

La denuncia pública de Lucas Benvenuto contra Jey Mammón por abuso sexual sumó un nuevo capítulo el martes por la noche cuando Baby Etchecopar hizo público un presunto audio que el joven le envió al conductor televisivo. El mensaje habría sido uno de los últimos que se enviaron entre ellos.

Luego de entrevistar a Mammón y anunciar que tenía en su poder el supuesto audio, Etchecopar lo hizo público en su programa, Basta Baby (A24). Pese a ponerlo al aire, incluso él mismo puso en duda la veracidad del mensaje, al no poder determinar de forma exacta su origen. Benvenuto había realizado una denuncia en la Justicia contra Mammón, que prescribió hace algunos años, sin embargo, el tema recobró fuerza cuando lo hizo público hace pocas semanas.

"Este es el único canal donde hacemos periodismo de periodistas del canal. Un programa filosófico que hay en el aire de este canal analizaba si los audios me los dio Jey Mammón. Hace siete días que tenemos esos audios y no los vamos a pasar todos", comenzó su ciclo Baby. El mensaje fue un tiro por elevación contra los colegas de su propio canal Ángel de Brito y Yanina Latorre, que lo criticaron por la nota.