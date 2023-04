Filtran el destino final de Jey Mammón: "No lo quiere"

La periodista Mariana Brey reveló que sucederá con Jey Mammón, conductor que viajó a España tras la acusación por presunto abuso sexual a Lucas Benvenuto.

El futuro de Jey Mammón en los medios tiene un panorama nublado luego de su salida de Argentina y viaje a España, tras los coletazos que trajo la denuncia de abuso sexual hecha por Lucas Benvenuto. Ahora, nuevos datos sobre su relación Telefe salieron a la luz.

La periodista Mariana Brey hizo un informe en Socios del Espectáculo (El Trece) sobre el porvenir de Mammón en la televisión -quien enfrentó una denuncia que llegó a la Justicia y terminó con su sobreseimiento, por prescripción del delito- e hizo referencia a las declaraciones que el conductor le hizo a Jorge Rial en la entrevista por C5N y donde se mostró optimista con el hecho de, eventualmente, retomar su puesto en la conducción de La Peña de Morfi, el ciclo heredado por Gerardo Rozín de los domingos por la mañana. “Para mí es una expresión de deseo de parte de él, yo te puedo decir lo que sé. Telefe no lo quiere a Jey Mammón en la pantalla y tiene varios motivos", arremetió Brey.

Acto seguido, comentó que "se bajaron muchos auspiciantes" y que la llegada de Georgina Barbarossa al ciclo habría favorecido ese problema de costos. “Por eso la importancia de que se quede un período prolongado, un mes o dos porque tienen que remontar ese tema. Y si Jey volviera, se quedan sin auspiciantes, ya están avisados”, precisó la panelista de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

Aunque Mammón viajó a Madrid con la intención de escapar de los problemas que enfrenta en Argentina, una reciente entrevista de Juan Etchegoyen (Radio Mitre) a un periodista de la zona dibujó un panorama negro para el conductor. “Va a estar más intranquilo que en ningún lado. Hay muchos argentinos pendientes del tema y nos repugna tener un tipo acá así, nos repugna tenerte acá (...) Aquí llega todo lo que pasa en Argentina”, indicó Roberto Antolín, periodista español.

Fernando Burlando abandonó la defensa de Jey Mammón: "No me quiero involucrar"

El abogado Fernando Burlando tomó una decisión de último momento y abandonó la defensa a Jey Mammón, que enfrenta una denuncia pública por abuso sexual por parte de Lucas Benvenuto en el marco de la causa que prescribió años atrás. El abogado no trabajará más con el conductor, quien se fue del país hacia España sin fecha de retorno. Luego de las entrevistas que Jey Mammón brindó a Jorge Rial en C5N y Baby Etchecopar en A24, decidió abandonar Argentina. Frente a esta situación, Fernando Burlando no será más el abogado defensor del exconductor de La Peña de Morfi por Telefe y brindó todos los detalles con respecto a su postura.

"Me dieron un tema, yo voy y soluciono. No me quiero involucrar, es un tema muy sensible", señaló el letrado en una nota con Radio Con Vos el miércoles 5 de abril. En esa misma jornada, Lucas Benvenuto hizo un vivo de Instagram tras las recientes declaraciones del conductor y músico.

"Seguramente en esta segunda fase va a haber otros colegas", aseguró Burlando, dando a entender que no estará más junto a Mammón. Por el momento, se desconoce quién será su representación legal. "Me estoy un poco separando de la problemática de Jey y Lucas. Trabajé hace dos años en este tema. Es una cuestión de orden público", indicó en la entrevista radial.