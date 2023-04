Una ex Gran Hermano apuntó contra la producción: "No son como uno cree"

Una exparticipante de Gran Hermano disparó durísima contra la producción del popular reality de Telefe. Un compañero le respondió muy filoso.

Una exintegrante de Gran Hermano, que suele ser muy crítica en cada aparición pública, volvió a apuntar contra la producción del reality de Telefe con dureza. "Hay cosas que son parte del show que no son tan espontáneas como uno cree", aseguró picante la santafecina que pasó por la casa más famosa del país. Además, recibió una picante respuesta de un excompañero.

Si bien Gran Hermano ya terminó, los concursantes de la última edición del popular reality siguen siendo tendencia en las redes sociales con declaraciones explosivas. Una de las últimas en quedar en el centro de la polémica fue Juliana Díaz, la única expulsada de la más reciente temporada del exitoso ciclo de Telefe.

Es que la santafecina hizo un vivo en TikTok en el que apuntó contra la producción de Gran Hermano al dejar entrever que hubo varias oportunidades en las que desde el ciclo guionaban lo que sucedía. "Si bien yo tengo un contrato, eso no significa que yo no pueda hablar de mi experiencia y mis cosas. Obviamente que hay muchas cosas que yo me guardo por respeto", comenzó filosa Juliana.

"Pero bueno, no puedo decir más nada. No me molestó ni me dolió la expulsión. La psicóloga me dijo que llore si tenía ganas y yo le dije 'no tengo ganas de llorar'", agregó la ex Gran Hermano, dando a entender que estaba todo arreglado y que le pidieron que se hiciera la sorprendida cuando le notificaran en vivo que la echaban de la casa más famosa del país. Además, la santafecina reveló otra filosa situación.

"Cuando nosotros grabamos el video para los finalistas, la misma producción eligió gente para que mande mensajes picantes. Yo tuve que mandar mensajes picantes igual que Coti y que Martina", aseguró. Para cerrar, Juliana Díaz concluyó con una declaración explosiva: "Hay cosas que son parte del show que no son tan espontáneas como uno cree".

La respuesta de un excompañero

Lejos de que estas palabras pasaran desapercibidas, Walter "Alfa" Santiago salió a responderle con todo a su excompañera. Tras ver el video con las declaraciones de Juliana, el polémico vendedor de autos apuntó contra la santafecina: "Así que la carita de sorpresa era actuada? ¡Andá! ¡Te expulsaron y ya!".

Walter "Alfa" reveló a qué participantes de Gran Hermano tiene bloqueados

Recientemente, "Alfa" contó que tiene bloqueados en su celular a varios compañeros de Gran Hermano, dejando en claro que aún quedaron rispideces entre los "hermanitos". El hombre estuvo presente en el podcast Estamos en Una (República Z) y contó: "Digamos que dentro de la casa de Gran Hermano se ve lo mismo que ves acá, en una oficina, en el colegio, en la facultad... hay gente buena, gente sana, gente hipócrita, gente basura, gente que vale la pena y gente que no sirve para nada".

En este sentido, sostuvo que "se vieron las mismas personalidades que se vieron dentro de la casa: la gente hipócrita, mentirosa y trepadora". Cuando los panelistas le preguntaron a quiénes había bloqueado, confesó: "Juan (Reverdito), los dos cordobeses (Alexis Quiroga y Maxi Giudicci), las novias de los cordobeses (Coti Romero y Juliana Díaz). Los tengo bloqueados porque no me interesa ver ni tener nada de ellos".