Una declaración de Rocío Marengo encendió todas las alarmas: "Ya no quiero luchar más"

Rocío Marengo reveló que está en crisis con Eduardo Fort a través de un picante posteo en sus redes sociales.

Desde hace mucho tiempo se sabe que Rocío Marengo y Eduardo Fort están en una gran crisis. El año pasado, Marengo había explotado en vivo frente a las cámaras de La Academia de Showmatch diciendo que no se sentía acompañada por él. Ahora, la mediática se manifestó con un posteo muy llamativo en sus redes sociales.

En este descargo, Marengo expresó de forma bastante evidente, aunque sin dar demasiados detalles, lo mal que la está pasando en su relación. También dio a entender que muchas personas de su entorno le habían advertido que tenía que cortar este vínculo pero que ella se quedó con la esperanza de que las cosas cambiaran.

Historia subida por Rocío Marengo a su cuenta de Instagram.

“No quiero escuchar el ‘te lo dije’, por favor. ¡Yo creí que iba a poder! ¡Perdón! ¡Me lastimé mucho! ¡Yo no lo merecía! ¡Ya no quiero luchar más, quiero ser feliz! ¡No quiero que me opaquen lo que con tanto esfuerzo logre! Quiero paz y amor”, escribió la bailarina en un posteo subido a sus historias de Instagram.

Días atrás, un seguidor de Instagram le había preguntado cuándo iba a casarse. En respuesta, ella expresó: “Mmmm. ¡No me veo en la foto! Lamentablemente se me fueron las ganas. Una pena, porque siempre quise”. También había publicado otra indirecta en un posteo en el que se leía: “Para llevarse bien no se necesitan las mismas ideas. Se necesita el mismo respeto”.

El fuerte descargo de Rocío Marengo en La Academia de Showmatch

En septiembre de 2021, Marengo se había quebrado en llanto en La Academia contando que no se sentía apoyada por su pareja. “Estoy hace 8 años remando, acompañando, y no es capaz de venir a acompañarme. Se hace el que me apoya, estoy harta, re podrida. Hace 8 años que estoy al lado de él, bancándome a la ex que me salió a putear por todos lados, tratándome de prostituta”, comenzó.

“¿Le da vergüenza? Me mintió, me dijo que no iba a venir porque no tenía la vacuna. Se fue a Estados Unidos, un mes a rascarse las pelotas y a ponerse la vacuna y no es capaz de venir. Entonces, Eduardo Fort, me da lo mismo. ¿Tenés una novia y no querés venir? Chau, flaco. Estoy hasta acá de todo”, continuó Marengo.

“Estoy harta, harta, harta. Porque no hago más que remar en mi vida sola. Vengo cargando una mochila. Su familia me ama, me gané el cariño de sus hijos. Pero él como hombre se tiene que poner los pantalones. Estoy hasta acá de todo, no lo merezco. Yo me banqué todas. Le pedí que por favor esté parada acá”, cerró.