Una de las máximas figura de El Trece pegó el portazo y dejó al canal en un problema

La conductora sorprendió dejó a todos helados. Cuáles son los planes del canal para seguir adelante.

El Trece vive uno de los peores momentos de su historia y las malas noticias no para de encadenarse. En medio del caos, el canal llora la pérdida de una de sus máximas figuras de forma inesperada y en el momento menos oportuno. Conmoción en el canal

Por las renuncias de sus figuras y los pésimos números de rating que cosechan la mayoría de sus programas, el canal del Grupo Clarín no la pasa nada bien y hasta se habla de que la silla de Adrián Suar como gerente de programación de la señal cada vez se tambalea más. La última salida es un mazazo total.

Se trata de Luciana Geuna, quien se despidió el miércoles 25 de enero de sus compañeros y colegas y publicó un extenso comunicado en redes para anunciar el fin de su camino al frente de Telenoche, el noticiero central de El Trece. Geuna estuvo casi cuatro años al frente del informativo y decidió irse del programa poco después de que su dupla, Diego Leuco, hiciera lo mismo.

En su mensaje, la presentadra hizo un repaso de anecdotas, resaltó el vínculo con Leuco y se mostró agradecida con la oportunidad. Geuna y Leuco llegaron al noticieron en 2019 y se hicieron con el puesto definitivo de conductores luego de la turbulenta salida de María Laura Santillán, histórica cabeza del ciclo. Pocos años antes, Santo Biasatti había dejado el ciclo.

“Creo mucho en los ciclos, aunque duelan los finales, abren comienzos, empujan decisiones. Estoy al aire todos los días en radio o tele desde que nació mi primer hijo. Cualquier mamá sabe lo que es compatibilizar esos universos: cuidar y darle tiempo y espacio al mundo íntimo de la familia, ese motor que lo empuja todo, que lo llena de amor, mientras trabajamos para crecer en la profesión que nos apasiona. El resultado puede ser vertiginoso y cansador, pero feliz. Vito y Jacinta corren desde que saben caminar por los estudios de la tele como si fuera su plaza de juegos y yo trabajo de lo que me gusta”, comenzó el posteo la periodista, en referencia a sus hijos.

Y prosiguió: “En esa búsqueda, hoy se cierra un ciclo. Con Diego Leuco dejamos de conducir Telenoche, un proyecto que nos unió para siempre porque adoramos trabajar juntos (y seguiremos haciéndolo, ya les contaré). Antes de fin de año, él decidió pasar todas sus energías al proyecto de streaming y después de pensarlo mucho en mis vacaciones y charlarlo con el canal, todos estuvimos de acuerdo que el fin de la dupla es también el final de esta etapa”.

Geuna anticipó que "ahora se abren mil caminos" y que todos le dan "ganas de recorrerlos". "Telenoche es un orgullo que guardo como un tesoro, porque lo compartimos con ustedes que se sienten tan cerca, porque este es un país que tiene historias llenas de dolor y de injusticia, pero también están las que nos ilusionan, las que nos hacen creer y las felices como cuando salimos campeones”, destacó la conductora.

Por otra parte, también dio lugar a la reflexión y sostuvo: “Telenoche fue una oportunidad hermosa y un aprendizaje total. Me llevo una lista larga de gente talentosa y adorable. A todos los seguiré viendo, pero igual les quiero agradecer. No me gusta la palabra éxito. Me gusta la palabra decisión, poder elegir es un privilegio que agradezco cada día. Se vienen mundos nuevos, el canal me parece un proyecto que me encanta y hay varios a los que no había podido encontrarle tiempo y espacio”. De su mensaje se desprende que seguirá en la conducción, pero probablemente en otro formato.

Sobre el final, Geuna también habló de Martín Guglielmone, su esposo, y sobre los televidentes de Telenoche y El Trece. “Gracias a mi amor, que sin su apoyo y claridad ningún paso de mi vida sería igual. Gracias a ustedes por vernos, escucharnos y darnos la enorme confianza de contarles las historias de nuestra realidad. Se terminan las vacaciones. Nos vemos el jueves en Verdad/Consecuencia, pronto hay más novedades”, afirmó

¿Quién conducirá Telenoche tras la renuncia de Leuco y Geuna?

Nelson Castro y Dominique Metzger serán los nuevos conductores oficiales de Telenoche. La dupla se encontraba al frente del ciclo como reemplazo de verano, pero fueron confirmados como los nuevos presentadores para todo el año.

Castro, histórico periodista de las señales del Grupo Clarín, era hasta el año pasado uno de los columnistas del ciclo y se convirtió en la imagen de las coberturas internacionales del canal. Por su parte, Metzger conduce Nuestra Tarde en TN y antes fue la cara del fin de semana en la señal de noticias.