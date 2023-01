Una amiga de Camila denunció a Gran Hermano por lo que hacen con ella: "Es una persona"

Barbi, la mejor amiga de Camila, cargó contra la producción de Gran Hermano por el relato que construyen en torno a ella y su relación con "Alfa".

El impacto que generaron los últimos videos de "Alfa" y Camila en la casa de Gran Hermano (Telefe) despertaron la furia de Barbi, la mejor amiga de la participante, quien no dudó en arremeter contra la producción por el relato que construyen desde la edición de los tapes, simulando un amor entre la rubia y el polémico veterano.

Desde el magazine A la Barbarossa (Telefe) se pusieron en comunicación con Barbi para escuchar el reclamo de la joven, que se mostró indignada y aseguró que entre su amiga y Walter "Alfa" Santiago no hay vínculo amoroso como quiere hacer creer la producción del reality: “Los tapes que están haciendo desde la producción, así como de amor, no me están gustando tanto. Yo siento que ella se siente cómoda con él porque es el único que la trató bien y la unió dentro del grupo cuando ella entró a la casa y porque es una persona mayor".

Por otro lado, la amiga de Camila postuló que lo que siente ella por "Alfa" no es más que "respeto y admiración" y le explicó al panel de Georgina Barbarossa su visión de lo que pasa dentro de la casa. "Si ustedes ven, cuando él le da consejos, ella lo escucha como si fuera... no sé si su papá, pero sí como de alguien que es grande. Yo creo que porque él es grande y ella entró y él la unió, la empezó a aconsejar. Es el único que lo hace dentro de la casa”, indicó.

Alfa anunció que se va de Gran Hermano: sorpresa en Telefe

En la casa se viven horas muy calientes. Luego de la sorpresiva eliminación de Maxi ante Ariel, en el reality se presentó una situación verdaderamente sorprendente: un participante de Gran Hermano le anunció a la producción que se va del programa de Telefe y generó conmoción.

Luego de la polémica gala de anoche, en las redes sociales se conoció un video en el que Walter "Alfa" Santiago ingresó al confesionario para notificarle a Gran Hermano que abandona el programa. "Me dieron ganas de irme detrás de él para estar con mi gente, para ir...", dijo el hombre de 60 años desde el sillón.

Lo que por el momento no está claro es si se trata de una broma para los participantes. De acuerdo a diversos comentarios en Twitter, la producción de GH le propuso a "Alfa" simular que abandona la casa para recibir como premio una paella para comer en su cumpleaños, que tendrá lugar este martes 24 de enero. No sería la primera vez que esto ocurra en el reality, ya que en la edición del 2011 Cristian "U" hizo la misma broma por el "Día de los Inocentes".

Además, y según muestra el video que fue viralizado en las últimas horas, la voz de Gran Hermano le indicó cuáles son los pasos a seguir para dejar la casa: "Perfecto. Durante el día de mañana, lunes, yo te voy a volver a llamar al confesionario para invitarte a que armes la valija". Y agregó: "Es como suele hacerse siempre cada vez que alguien deja la casa. Vas a ir por el caminito, por el sendero...".