Un productor de Telefe quiso besar a Wanda Nara y quedó escrachado en un video

Un productor de televisión quiso robarle un beso a Wanda Nara en un boliche y la empresaria tuvo una rápida reacción.

Wanda Nara vivió un incómodo momento mientras estaba disfrutando su última noche de fiesta en Uruguay, luego de que un reconocido productor intentara besarla de manera inesperada y sin su consentimiento.

La mediática se había ido de vacaciones a Uruguay con sus cinco hijos, su hermana Zaira Nara y su amigo y estilista Kennys Palacios. Antes de irse, salió de fiesta con su amigo al parador Roll and Rock, ubicado en playa Brava. En un momento, el productor se le acercó bruscamente a besarla y Wanda le esquivó la cara.

Se trata del productor Luis Cella, el hijo del productor de Susana Giménez. Una persona filmó el momento exacto en el que Luis se le acerca a Nara y lo publicó en TikTok junto con la frase "no soy tímido ni a palo", en referencia a Mission 08, la canción de La Joaqui. "Se atrevió a tirarle la boca a Wandi", agregó la usuaria. Wanda no solamente vio el video, sino que además lo compartió en sus historias de Instagram y soltó una contundente frase: "Si el próximo Mundial El Dibu no llega... Acá estoy atajando todo...".

Wanda Nara negó los rumores de romance con L-Gante y habló sobre el estado de su corazón

Desde que Wanda Nara se divorció de Mauro Icardi, su vínculo con L-Gante es todo un misterio. Mientras algunos rumores dicen que solo se mostraron juntos por marketing, en varias ocasiones fueron vistos besándose en lugares públicos y todo apuntaba a que estaban saliendo. Sin embargo, ahora la mediática negó rotundamente estas versiones.

Al ser consultada sobre el tema por Socios del Espectáculo, Nara respondió que "con L-Gante nada que ver" y que es "un súper amigo" con el que tiene muy buena relación. Además, soltó un despectivo comentario hacia el creador de la cumbia 420: "Me involucran con cada uno... Está muy lejos de la realidad, se cae de maduro que no".

"Bueno, no sé. Todo puede ser en el amor", le respondió el movilero. "Obvio, yo no tengo prejuicios en el amor. Pero bueno, que tampoco me relacionen con personas que pueden ser mis hijos", contestó la empresaria. Además, reveló que por el momento está muy bien sola: "Voy a estar soltera hasta que yo lo decida. Estuve muchos años casada y prefiero estar sola". Por último, adelantó que sus planes para el 2023 podrían estar vinculados a la conducción de un programa, ya que le llegaron muchas propuestas y la idea le entusiasma mucho.