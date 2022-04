Un participante se molestó con Darío Barassi y se pudrió todo en El Trece: "Váyanse todos"

El conductor de 100 Argentinos Dicen fue sorprendido y reaccionó hasta con la producción del programa.

Darío Barassi protagonizó un tenso momento en 100 Argentinos Dicen. Fue en la edición de este miércoles y se desató a raíz de la respuesta de un participante contra el conductor, quien estalló contra todo y todos.

Previamente, se desarrollaba con normalidad el juego de preguntas que tenía que ver con "¿De qué programa es esta cortina?", consultó sobre la canción del mismo. Frente a la mirada de los dos participantes donde se reflejaba que no sabían, ya empezaron los primeros deslices de un Barassi molesto.

"Ah lo re ven al programa, forros", consideró. Rápidamente pasó a otra pregunta a la cual consideró "autorreferencial". "¿Por qué se enojan los participantes de 100 Argentinos Dicen?", indicaba. Uno acertó y la otra erró, por lo que procedió a ubicarlos en sus respectivos lugares e ir uno por uno.

La respuesta de uno de ellos fue lo que no solo lo sorprendió a él sino a todos los presentes: "Cuando vos demorás mucho", lanzó para desencadenar la tensión en el conductor. "No chicos, no", dijo mientras se retiraba del estudio e iba a la zona de producción y cámaras.

"Se llama arte", manifestó hablándole al aire mientras había risas por doquier. La productora se acercó y aumentó su ira diciéndole que "un poco de razón tiene". "¿Cómo que un poco de razón tiene? Me piden 90 minutos de artista, qué querés ¿que lo haga, con todas las respuestas fallidas que dan los monos que vienen a jugar acá?", siguió.

En ese mismo momento se escucha de fondo el sugerente comentario de otro de los productores: "¿De quién estás hablando? Me voy, eh". "Andate vos también, váyanse todos, lo puedo hacer solo el programa", sentenció. Pero inmediatamente le preguntaron si realmente lo podía hacer solo.

Puso cara de triste, lo consolaron y la dinámica del programa volvió a la normalidad. De hecho, tras haber pasado algunos minutos de tensión, insinuó que los participantes estaban pasándose información y finalmente, la respuesta de Matías, el participante en cuestión, fue incorrecta.

La compleja situación de salud de Darío Barassi en El Trece

En pleno inicio del programa, el famoso presentador decidió compartir el problema de salud que tuvo y que lo complicó para llevar adelante la conducción.

Durante la edición del pasado domingo 24 de abril, Barassi comenzó el programa haciendo señas y dando a entender que no tenía mucha voz para hablar. "¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No... ¿otra vez? ¿Qué te pasa los domingos?", le manifestó de manera picante Gigi, una de las productoras del ciclo televisivo. Y le apuntó: "Viene gente conocida, no podés estar todos los domingos enfermo mal".

Por su parte, el conductor sanjuanino reconoció que no está pasando por un buen momento en lo personal: "No, chicos... no sé qué está pasando. Por lo general estoy herido, estoy golpeado, emocionalmente inestable". De todas formas, Barassi indicó que la noche anterior al programa salió a bailar: "Lo tengo que decir... anoche salí y lo tengo que decir y lo voy a blanquear". Y antes de que la producción lo cuestionara, le marcó: "Soy humano también, es un sábado a la noche. ¿No puedo salir a tirarme unos pasitos?".