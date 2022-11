Un participante de Gran Hermano rompió las reglas y quedó al borde de la eliminación

Gran Hermano retó a uno de los participantes por haber roto una regla muy importante dentro de la casa que estaba establecida en el contrato que firmaron antes de ingresar.

Los participantes del reality de Telefe ya no saben qué hacer después de tantos días de encierro. Es por esto que recurren a diferentes actividades para pasar el tiempo. En el caso de Maxi, le pidió a Thiago que le hiciera un cambio de look, pero se olvidó de que eso estaba terminantemente prohibido.

Con la ayuda de una maquinita, Thiago comenzó a rapar aún más la cabeza de su compañero. Minutos después, Gran Hermano le hizo un llamado de atención porque aquello no estaba permitido.

Miles de usuarios de las redes sociales se preguntaron por qué estaría prohibido raparse, ya que parecería ser un acto inofensivo. Entre todas las respuestas, una usuaria explicó que los participantes no pueden cambiarse de look porque la producción ya les sacó fotos, y si cambian demasiado, la audiencia puede llegar a no reconocerlos.

El novio de Julieta Poggio rompió el silencio sobre el romance con Marcos

Miles de espectadores de Gran Hermano desean que ocurra un romance entre Julieta Poggio y Marcos, ya que pasan juntos gran parte del tiempo y Marcos parecería estar enamorado de ella. Sin embargo, Julieta tiene un novio afuera de la casa, Lucas. Después de recibir varios mensajes sobre el tema en redes, el joven se cansó e hizo un fuerte descargo por "la falta de respeto de la gente".

Según Lucas, "era obvio que le iban a poner a alguien para juntarla porque era la única que estaba entrando de novia y eso es lo que le vende al programa". Sin embargo, aclaró que "no le molesta para nada" ya que no considera que Julieta esté engañándolo o haciendo algo malo y confía plenamente en su relación.

"No me molestan para nada los tapes. Digo esto porque muchos dicen ‘pobre, el novio estaba ahí viendo todo, se puso re incómodo’. No digan boludeces porque literalmente me cagué de risa", destacó Lucas. "A mí no me afecta en nada, yo confió en ella, y guarden esto para el día de mañana. Confío porque es mi novia y va a salir todo bien, no tengo ninguna duda", concluyó el joven.