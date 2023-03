Un misterioso anuncio de América TV encendió rumores sobre Tinelli

América TV sorprendió con un enigmático anuncio que podría tener que ver con el desembarco de Marcelo Tinelli en la señal, luego de 17 años en El Trece.

América TV puso en pantalla un inesperado anuncio que hizo crecer los rumores de un pronto posible desembarco de Marcelo Tinelli en la señal. "Ahora, vas a saber la verdad", se escucha decir a la voz en off de forma contundente. Esto se suma a la enigmática publicación que compartió su hija Candelaria en redes sociales en las últimas horas.

En diciembre pasado, Marcelo Tinelli terminó un vínculo con El Trece después de casi 20 años, la mayoría muy exitosos. En cuanto se supo esta noticia, las especulaciones sobre su futuro comenzaron a circular. En los últimos días, uno de los rumores más fuertes indica que el conductor pronto desembarcará en la pantalla de América TV.

Jorge Rial en febrero pasado aseguró que Tinelli llegaría a la señal del Grupo América no solo en calidad de artista sino también como gerente. Aunque pareció que finalmente eso no iba a suceder, un misterioso anuncio emitido por el canal hizo encender las alarmas.

Durante un corte de América Noticias y nuevamente en el inicio de LAM, en la pantalla de la señal se pudo ver un video con una voz en off que rezaba: "Hablaron, opinaron, dijeron de todo. Ahora, vas a saber la verdad. Este miércoles en América". Pero lo más significativo fue que la música que se escuchaba de fondo era Twist and shout, de The Beatles, el clásico tema que utilizó Tinelli para las aperturas de Showmatch.

Si bien no hubo más información oficial al respecto, Ángel de Brito aseguró: "No se va a anunciar una sola cosa, sino que se va a involucrar a mucha gente más". Lo cierto es que esto se suma a las versiones que vinculan a Marcelo Tinelli con la señal de aire, a la que llegaría acompañado de su hija Candelaria, según ella misma lo conto en sus redes sociales.

El enigmático mensaje de Cande Tinelli en medio de rumores sobre Marcelo

En medio de las especulaciones sobre el regreso de Marcelo Tinelli a la televisión, su hija Candelaria hizo un inesperado anuncio. La cantante escribió un peculiar mensaje en sus redes sociales e instaló rumores del posible regreso de ShowMatch.

A través de sus historias de Instagram, "Lelé" anunció que está trabajando en un proyecto que llegará pronto a la pantalla chica y le agradeció a su papá por "la confianza". Resulta que, durante las últimas semanas, se especuló sobre el posible regreso del formato de baile que llevó adelante el conductor por muchos años, pero en América TV. Sin embargo, parece que los planes son otros.

La misteriosa publicación de Cande Tinelli en Instagram.

"Estoy muy contenta de que mi papá, Marcelo Tinelli, confíe en mí para tomar las riendas y reflotar uno de los proyectos más queridos y exitosos de su carrera", escribió Candelaria. Y aunque este anuncio generó mucha polémica, la cantante no quiso dar más detalles al respecto.

Por último, Tinelli sentenció su comunicado prometiendo más información a la brevedad. Por su parte, Marcelo solo se limitó a subir una historia etiquetando a sus dos hijas, Micaela y Candelaria, con emoticones que expresan duda.