Martín Palermo dejó una contundente respuesta acerca del Boca de Fernando Gago

'Pintita' llegó en octubre al banco de suplentes del 'Xeneize' en reemplazo de Diego Martínez.

Martín Palermo atraviesa un gran presente como director técnico: el exfutbolista de 51 años se consagró campeón por primera vez en su nueva carrera al obtener el Torneo Clausura al mando de Olimpia de Paraguay. Tras empatar sin goles frente al escolta Sportivo 2 de Mayo, el 'Franjeado', que ya consiguió su clasificación a la próxima edición de la Copa Libertadores, aseguró su lugar en lo más alto de la tabla de posiciones a falta de dos fechas para el cierre del campeonato. Después de este logro, el 'Titán' mantuvo una entrevista con periodistas argentinos y se refirió a la actualidad de Boca Juniors, club del que es ídolo, y al desempeño de su colega Fernando Gago como entrenador.

En diálogo con el programa de ESPN F90, Palermo fue consultado por el trabajo de 'Pintita', quien llegó en reemplazo de Diego Martínez: "Mucho en este tiempo no lo vi a Fernando. De haberlo visto en Racing y en Aldosivi se ve que tiene una idea y es la que ahora quiere plasmar en Boca. Opinar más como entrenador o colega no me gusta". El exvolante fue anunciado oficialmente en octubre de este año luego de renunciar a su cargo en Chivas de Guadalajara, desde su llegada, el conjunto de La Ribera ganó dos partidos sobre seis disputados y obtuvo el pase a las semifinales de la Copa Argentina tras superar a Gimnasia y Esgrima de La Plata por penales.

Palermo evitó la polémica al hablar sobre Boca: "Prefiero no hablar"

Sin embargo, el exdelantero buscó esquivar la polémica al referirse a la actualidad del 'Xeneize' que, si bien mejoró en las últimas semanas, atraviesa un momento delicado a nivel futbolístico: "A Boca no pude seguirlo como para hacer un análisis más en profundidad. No me voy a poner ni de él (por Fernando Gago) ni del momento de Boca, porque ya saben que de mí no van a salir cosas que después terminen tomándolas a mal. Entonces, prefiero no hablar", sentenció.

La emoción de Martín Palermo por el logro histórico que alcanzó para su carrera

Después de una larga carrera como director técnico, finalmente Martín Palermo alcanzó el logro más esperado por cualquier entrenador. El exjugador de Boca y actual entrenador de Olimpia se consagró campeón por primera vez en su carrera y, de esta forma, alcanzó el titulo en el Torneo Clausura 2024 y, de esta forma, le dio al club el título número 47 en su historia.

El 'Titán' obtuvo su primer título como director técnico a dos fechas del final del Torneo Clausura.

A falta de dos fechas para el final, Martín Palermo alcanzó el título tras empatar sin goles ante Sportivo 2 de Mayo y, de esta manera, alcanzó los cuarenta puntos que le dieron el título en el torneo de ese país. Con este resultado, Palermo alcanzó su primer título en la historia y pudo festejar tras largos pasos por diferentes clubes del fútbol argentino, chileno y -ahora- paraguayo.

La formación titular de Olimpia en el duelo consagratorio frente a Sportivo 2 de Mayo

Gastón Olveira; Carlos Espínola, Júnior Barreto, Hugo Javier Benítez y Facundo Zabala; Rodney Redes, Alex Franco (sustituido por Marcos Gómez en el minuto 64), Richard Ortiz y Erik López (sustituido por Derlis González en el minuto 64); Hugo Fernández (sustituido por Ramón Martínez en el minuto 38) y Hugo Adrián Benítez (sustituido por Lucas Pratto en el minuto 64).