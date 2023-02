Un familiar denunció a Del Moro en vivo y estalló la tribuna: "Estamos enojados"+

El peor momento de Del Moro al frente de la conducción de Gran Hermano.

Santiago del Moro vivió su peor momento al frente de la concudcción de Gran Hermano, cuando la familia de Julieta Poggio lo enfrentó en vivo y expuso lo que hacen con la joven participante del ciclo de Telefe. Sin ningún reparo, la madre y la tía de la participante le cantaron las 40.

Todo sucedió en la edición del 23 de noviembre de 2022, cuando los familaires no aguantaron más. Del Moro se acercó a la familia Poggio y tuvo un picantísimo cruce que dejó expueta a la producción y a él mismo. La primera en tomar la iniciativa fue la tía de Julieta, que sin vueltas le anticipó: "Te quiero decir algo, Santi". Y de inmediato, le tiró toda la bronca: "Estamos un poco enojados". "¿Qué pasó?", preguntó un tanto preocupado el conductor del programa.

"Todos los días le estás preguntando: ‘Juli, ¿no hay alguien a quien le queres dar un beso? ¡Y haces un silencio incómodo!”, disparó. La frase provocó la reacción de todo el público, que se puso del lado de la familiar y lanzó abucheos para el conductor. “Te explico por qué. Lo hago con todos, lo qué pasa es que ella está tan enamorada y tan bien. ¿Creen que le va a suceder algo ahí adentro o no? ¿Va a seguir siendo fiel?”.

“El novio de ella, Lucca, no está”, agregó el ex Intratables antes de ser vapuleado otra vez. La frase del presentador no fue nada feliz y enseguida recogió el guante la madre de Julieta, que se mostró muy indignada. “¡Cómo va a venir con los videos que le hacen de Marcos y Julieta! Pobrecito…”, lanzó.

Aún más picante, Del Moro buscó la polémica con todo: “¿No te gusta Marcos para…”. Pero la mujer lo cortó en seco: “Me encanta Lucca. Claro, si lo ama un montón". "El no estuvo afuera con otra chica...", contratacó el conductor. "No. Es amiga del colegio. Es su mejor amiga Sofia y es amiga de Julieta también”, develó la madre de Poggio.

Gran Hermano intentó seducir a la hermana de Marcos y estallaron los memes

Valentina Ginocchio, la hermana de Marcos Ginocchio, no solamente enamoró al público de Gran Hermano 2022 (Telefe) sino también también al Big Brother. El dueño de la casa, parecería haber caído rendido a sus pies y hasta intentó conquistarla, hecho que desató una ola de memes.

La joven oriunda de Salta se robó el corazón de gran parte de la audiencia gracias a su calidez, su temperamento tranquilo, su amabilidad y la paz que les transmite a los "hermanitos". Incluso Gran Hermano, la voz que habla con los participantes, se mostró muy interesado en ella. Inmediatamente, el clip se viralizó y millones de usuarios hicieron memes sobre la situación.

Todo comenzó cuando Valentina fue llamada al confesionario, al igual que el resto de los familiares de los participantes. Al ingresar, la hermana de Marcos entró en compañía de Mora, la nueva perrita, a quien sostenía en brazos. "¿Qué tal tu invitada al confesionario?", le preguntó Big. "Muy bien, está un poco inquieta", contestó Valentina, mientras intentaba calmar a la perrita.

"Es un poco inquieta, ¿no? Y es muy hermosa...", agregó Gran Hermano, con su voz gruesa y seductora tan característica. "Sí, es hermosa, los dos", contestó Valentina, con una sonrisa tímida. Rápidamente, el dueño de la casa le cambió de tema y le preguntó cómo se sentía. La joven contestó que bien, pero que "un poco nerviosa" al principio, aunque "muy, muy feliz" por estar con su hermano.

"Eso es realmente importante. Y se los ve muy bien", le aseguró Big. "Sí, sí, totalmente", contestó la hermana de Marcos. "Bueno, te agradezco muchísimo y te deseo una muy buena noche. Pasala lindo", cerró Big. El clip se viralizó y, a los pocos minutos, las redes se llenaron de memes de personas convencidas de que la voz del reality tuvo un flechazo con la joven.