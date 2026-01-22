Un exparticipante de MasterChef Celebrity criticó a Javier Milei.

MasterChef Celebrity Argentina 2025-26 le permitió a diferentes personalidades de renombre en la Argentina conectar con nuevos públicos, así como también ganar una masividad inusitada o pocas veces alcanzada por ellos en el pasado. Uno de esos casos es el de Walas. Si bien el mundo de la música lo conoce por ser el líder de Massacre, su carisma lo llevó a ser sumamente querido por gran parte de las familias de nuestro país.

Esto generó que fuese convocado por diferentes ciclos para que diera su parecer respecto a diferentes temáticas. En Bondi Live, por ejemplo, le preguntaron qué opinaba acerca de Javier Milei y, lejos de esquivar la duda o refugiarse en un "apolitismo" apócrifo, dio su parecer y fue sumamente crítico.

Walas en MasterChef Celebrity.

¿Qué dijo Walas de Javier Milei?

En primera medida, deslizó que el actual presidente es "una especie de figura que le han puesto un poder superior, un poder por encima de él, y que lo han puesto para copiar el modelo de Trump". En esa misma línea, señaló que "hoy en día es una especie de marioneta, de sucursal, de todo lo que hace Trump".

Luego, enumeró: "Es un tipo que se manifiesta anti-fútbol, anti-Maradona, anti-Malvinas, pro-Tatcher, pro-Trump, es como anti-Argentina". Posteriormente, ante la interrogante de si efectivamente estaba en la vereda de enfrente del Jefe de Gobierno, soltó: "Varias de las medidas que se tomaron en este gobierno son contra el arte, contra el INCA, contra SADAIC, contra el INAMU, contra la música. En lo que me toca, se tomaron medidas en contra de lo que hago yo".