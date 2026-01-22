MasterChef Celebrity: qué pasó ayer miércoles 21 de enero y quiénes subieron al balcón

Una nueva edición de MasterChef Celebrity.

Una nueva gala de MasterChef Celebrity se vivió este miércoles 21 de enero con emociones fuertes, sorpresas familiares y varios giros en la competencia. El reality culinario de Telefe apostó a una noche distinta al convocar a los seres queridos de los participantes para cocinar en duplas, una dinámica que no solo puso a prueba la técnica en la cocina, sino también la conexión y el trabajo en equipo.

Cada pareja tuvo que preparar una serie de viandas idénticas bajo la atenta mirada del jurado, que luego decidió quiénes se ganaban un lugar en el balcón y avanzaban directamente a la noche de medallas, y quiénes debían cargar con el delantal gris. La exigencia fue alta y no todos lograron cumplir con las expectativas.

¿Quiénes subieron al balcón en MasterChef Celebrity?

Tras la degustación, el jurado determinó que Sofía “La Reini” Gonet junto a Mernuel, Cachete Sierra acompañado por Rochi Igarzábal y La Joaqui cocinando junto a Luck Ra fueron los grandes ganadores de la noche y lograron subir al balcón, asegurándose tranquilidad por una semana más dentro de la competencia.

¿Quiénes recibieron el delantal gris?

Del otro lado, la jornada fue más complicada para Miguel Ángel Rodríguez y su hijo Imanol, Rusherking junto a Khea, Ian Lucas con Teo DM y Esther Goris acompañada por Mirta Wons, quienes recibieron el delantal gris y quedaron en riesgo de eliminación. Cabe recordar que Rusherking, Emilia Attias y la propia Esther Goris habían logrado reingresar al certamen a través del repechaje, lo que vuelve aún más tensa su situación actual.

Más allá de la competencia, la noche también dejó un momento que rápidamente se volvió viral. MasterChef Celebrity marcó el regreso de Maxi López tras varias semanas de ausencia debido al nacimiento de su hijo Lando. Wanda Nara no dejó pasar la oportunidad y se acercó a la cocina de su exmarido para protagonizar un intercambio cargado de humor y complicidad.

Primero lo chicaneó por no haberle llevado un regalo de Navidad y luego le preguntó, entre risas, si sabía cambiar pañales. “Cinco hijos tengo, Solange”, respondió López, provocando la risa de todos. Sin embargo, el momento más comentado llegó cuando Wanda lanzó una confesión inesperada: “Me dio ganas de un bebé. Quiero un bebé. Te vi a vos con un bebé y me dieron ganas”.

El divertido ida y vuelta cerró una noche intensa, donde MasterChef Celebrity volvió a combinar cocina, emociones familiares y escenas que trascienden el plato para instalarse de lleno en la conversación pública.