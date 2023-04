Un exparticipante de Gran Hermano España fue condenado por abuso sexual

La Justicia española determinó que José María López deberá cumplir 15 meses en la cárcel tras los hechos que denunció Carlota Prado durante el reality que se transmitió en el año 2017. El caso marcó un antes y después en el formato y provocó un drástico cambió en el reglamento.

José María López, exparticipante del Gran Hermano España, fue condenado a 15 meses de prisión por haber abusado sexualmente de su compañera Carlota Prado en el reality. El ataque ocurrido dentro de la famosa casa en noviembre de 2017 y la denuncia de la joven provocó cambios en las reglas del formato.

Según se constató en la denuncia realizada por la víctima, ella estaba “inconsciente” y bajo los efectos del alcohol al momento del hecho que ocurrió en uno de los dormitorios de la propiedad tras una fiesta. De acuerdo a lo informado por El Mundo, la sentencia relata que “Carlota Prado, que únicamente había cenado un plato de patatas fritas porque en la casa había escasez de alimentos, bebió una cantidad indeterminada de alcohol, que le condujo a una intoxicación etílica, que se acentuó a partir de la medianoche”.

Seis años después, se conoció la sentencia de la jueza de lo penal número 18 de Madrid: Lòpez fue condenado a 15 meses de prisión por haber abusado sexualmente de su compañera, con quien había comenzado un relación dentro del reality. “Carlota Prado fue utilizada por el acusado como un objeto para satisfacer a modo de juguete sexual sin que haya la menor sombra de consentimiento y, consecuentemente, de libertad, de su parte en todo lo acontecido”, sostuvo el fallo. Además, la Justicia le ordenó cuatro años de alejamiento e incomunicación respecto de la víctima y a indemnizarla con 6.000 por el daño moral ocasionado.

Durante la declaración en el juicio, López subrayó que no tuvo “la percepción de que estuviera inconsciente”. Tras la condena, su abogado, Antonio Madrid, insistió con ese punto y adelantó que le recomendó a su cliente apelar el fallo. “Por supuesto que el consentimiento deja de ser válido en cualquier momento, en cuanto una de las dos personas deja de darlo, por lo que sea, porque no está en condiciones o porque ya no quiere darlo. Lo que defendemos es que José María para cuando se da cuenta de ello”, sostuvo el letrado, en diálogo con El País.

Por su parte, Zeppelin, la productora de Gran Hermano España, emitió un comunicado en el que se muestra “su respeto a la sentencia dictada en el procedimiento penal, durante el cual ha cooperado con la justicia de forma absolutamente transparente” y remarcaron que pusieron en conocimiento de las autoridades los hechos enjuiciados. Aunque no aclararon si apelarán el fallo, que le ordenó indemnizar la víctima con 1.000 euros como resarcimiento por el daño moral suplementario causado por cómo se le comunicó el abuso sexual que sufrió.

“Las grabaciones que contenían las imágenes de los hechos relatados fueron exhibidas a Carlota Prado en la mañana siguiente, en una sala aislada, denominada 'Confesionario de Gran Hermano', donde estaba sola y sin más compañía que la voz en off conocido 'Súper', sin preparación alguna acerca de lo que se le iba a mostrar, sin asistencia previa de persona alguna y sin que ninguna cláusula contractual regulara el proceder en esta clase de circunstancias, indicó el fallo. “Así se respetaría la intimidad que requería el momento. No obstante, en todo momento hubo personas de la organización y psicólogos preparados para entrar a acompañarla tras el visionado”, argumentaron desde la productora tiempo atrás.

Abuso en GH España

Sobre la denuncia de Carlota Prado contra José María López, la imputación del Ministerio Fiscal de Madrid detalló: “Guiado por un ánimo libidinoso y a sabiendas del estado de semiinconsciencia en que se encontraba y aprovechándose de esta circunstancia, comenzó a realizar, bajo el edredón, movimientos de claro contenido sexual, pese a que, balbuceando débilmente, dijo ‘no puedo’”.

Durante el juicio, Carlota relató cómo fue el momento en el que ingresó al confesionario y le mostraron las imágenes: “Me dijeron que me tranquilizara y que tenía que ver unas imágenes. Y, en ese momento, me pusieron el vídeo con lo que sucedió esa noche, sin avisarme lo que estaba a punto de ver”. En la acusación se describe que José María apretó su cuerpo contra el de Carlota “en aras de satisfacer su deseo sexual”, aunque ella haya levantado la mano para decirle que parara.

La denuncia que cambió las reglas de Gran Hermano

Luego de la denuncia de Carlota Prado contra uno de sus compañeros del reality, el formato sufrió un cambio en el reglamento que afectó a todas las ediciones del programa. La modificación llegó a Argentina con la última emisión y se conoció que antes de tener relaciones sexuales los participantes tenían expresar su total consentimiento con una señal a cámara.

Además, las bebidas alcohólicas comenzaron a ser administradas de forma mucho más acotada. Es decir, los participantes, durante las fiestas organizadas por la producción, solamente pueden tomar una latita de cerveza o una copa de champagne.