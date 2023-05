Tragedia en Gran Hermano: murió una exparticipante tras sufrir una descompensación

Una exparticipate del ciclo perdió la vida y todavía se investigan los detalles que desembocaron en su muerte.

Un trágica muerte golpea a Gran Hermano. Uno de sus participantes más famosos murió de forma inesperada y todavía se investigan las causas que desembocaron en su abrupto fallecimiento.

Se trata de una figura que formó parte del ciclo en la edición de 2011/2012, es decir la doceava edición del programa. Según trascendió, la joven estaba junto a unos amigos en un bar cuando sufrió una descompensación y tuve que se trasladada de urgencia al hospital más cercano. Sin embargo, falleció en camino a la clínica y generó gran conmoción en redes sociales.

Precisamente, quien falleció es Monica Sirianni, una concursante de Gran Hermano Italia que luego continuó ejerciendo como profesora de inglés. La mujer murió a los 37 años de edad y todavía se investigan las causas que desembocaron en su trágica muerte.

Alfa de Gran Hermano se peleó con un fan en un shopping: el video

Walter "Alfa" Santiago, exparticipante de Gran Hermano (Telefe), protagonizó una polémica con un fanático en un shopping. El joven, llamado Alexis, grabó la situación con su celular y, más tarde, lo publicó en su cuenta de TikTok. Rápidamente, el video se volvió viral en la plataforma y miles de usuarios criticaron duramente al ex "hermanito", mientras muchos otros lo defendieron y argumentaron que el tiktoker había sido irrespetuoso.

"Alfa" fue conocido dentro de la casa por su personalidad explosiva, sus enojos y su frontalidad a la hora de discutir con otros. Por esta razón, no es la primera vez que protagoniza una discusión por afuera de la casa. Todo comenzó cuando Alexis se acercó a saludarlo y pedirle una foto, pero la reacción del hombre de 61 años no fue la que esperaba. A causa de esto, el fan soltó un comentario que no le gustó nada a Walter, quien no tardó en defenderse.

"Acá, con 'Alfa'", dijo el fan mientras grababa el video. El ex "hermanito" lo miró con un gesto de seriedad, se negó a posar para una foto y el joven no se guardó nada. "Gracias... un agrandado, el tipo", comentó. “No, agrandado no, estoy hablando, ¿qué querés?", le explicó "Alfa". “Agrandado que sos...”, repitió el joven, mientras se alejaba del lugar. “Encima que se hace rogar, se enoja”, escribió en la publicación.

El video superó las 200 mil reproducciones y se llenó de comentarios por parte de los seguidores del programa. "Me mata que te hacés el picante y después te alejás", lo acusó un usuario, mientras otro comentó: "Al fin alguien se lo dijo". "Tendríamos que ir aprendiendo que los famosos no están obligados a darnos unas fotos y siempre pedirlas con respeto", observó otra persona. "Dijo lo que todos pensamos", escribió otro usuario.