Trabajó con Tinelli en El Trece y se casa con la mujer que conoció en un velorio

Una figura que brilló junto a Marcelo Tinelli en El Trece decidió casarse con una mujer que conoció en un velorio. La curiosa historia que hay detrás de una de las grandes celebridades de ShowMatch.

En el mundo de la TV argentina hay historias sumamente particulares. Una de ellas la protagoniza una figura que trabajó y brilló junto a Marcelo Tinelli en El Trece, que en las últimas horas se conoció que se casará con la mujer que conoció en un velorio.

Se trata nada menos que de Larry de Clay, humorista y reidor que acompañó durante varios años a Tinelli en los ciclos de VideoMatch y ShowMatch. En una entrevista que concedió recientemente, contó que contraerá matrimonio con Rosa Speratti, a quien vio por primera vez en el velorio del comediante Leo Rosenwasser, que murió en 2017.

"La propuesta fue en Miramar, en la playa, con Isabella, que es la hija de ella, y Santino, mi hijo más pequeño. Estábamos ahí tomando algo y de golpe me surgió esa necesidad. Le dije ´bueno, ahora que están los chicos acá, te quiero hacer una proposición´. Hubo un segundo de misterio, y le pregunté si se quería casar conmigo", le contó a Teleshow.

"Los chicos saltaban de felicidad, ella también de alegría, porque fue muy sorpresivo. No lo había planeado, no tenía anillo, simplemente tuve esa necesidad de hacer eso ahí. Ella se emocionó mucho", añadió Larry, cuyo verdadero nombre es Raúl Germán Biaggioni.

Larry de Clay junto a Rosa, su futura esposa.

Cómo fue el momento en que Larry de Clay conoció a Rosita

De acuerdo a lo que relató, Larry de Clay señaló que a "Rosita" la conoció en un evento solidario por la muerte de Leo Rosenwasser: la idea era recaudar dinero para los hijos del comediante fallecido. En dicho marco tuvo un percance en pleno evento: "Estaba ahí en el medio del salón, saludando gente y viendo que estuviera todo ok, y me empuja. Y cuando me doy vuelta, ahí estaba ella, buscando una silla para una persona amiga y chocamos ahí".

Luego de haberla contactado por Facebook, Larry señaló que le hizo una invitación: "Empezamos a charlar y la invité un día a Café La Humedad a escuchar tangos, esa fue nuestra primera salida, y acá estamos". Y agregó: "Fue hermoso, y aparte muy loco, armando algo solidario para un amigo que ya no estaba y que los hijos lo necesitaban. Ella no iba a ir porque trabajaba todo el día, estaba muy cansada, pero como era algo solidario, fue. Esas cosas de la vida. Era el destino, nos teníamos que encontrar".

El mal momento de Marcelo Tinelli con Guillermina Valdés

La separación de Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés es más compleja de lo que parece, o al menos eso percibió el periodista Rodrigo Lussich en un afilado informe de Socios del Espectáculo (El Trece) sobre el conflicto. "Esta es una guerra silenciosa que empieza a tener voz", sentenció.

Tras las sospechas que indican que la actriz fue una de las convocadas al big show musical ¿Quién es la máscara? (Telefe), programa que es competencia directa de Canta Conmigo Ahora, y el rotundo "no" de Valdés cuando le preguntaron si había posibilidad de reconciliación con Tinelli, el periodista de espectáculos hizo un análisis crítico de la situación y disparó: "Si de guerra se trata, esta es una guerra que era silenciosa y empieza a tener voz. Se empieza a poner espesa. También decimos sorpresiva, porque Tinelli siempre ha vivido sus separaciones en paz y amor, y si no había paz y amor, no se decía".

"Con la separación de Guillermina Valdés aparecieron señales públicas. Ayer ella descartó con contundencia una reconciliación. Puso 'no'. Ahora se hacen el mal públicamente. Ella fue al programa de la competencia, ¿Quién es la máscara?, para molestarlo a él", sumó el colega de Adrián Pallares.

Por último, Lussich deslizó cuál habría la estrategia de "venganza" del conductor contra su ex: "Y él llevó a Soledad Aquino, madre de sus hijas mayores, al Canta Conmigo Ahora. Son cruces de favores, pases de facturas. Está todo mal ahí".