Tomás Holder, ex Gran Hermano, lanzó su primera canción: "Cada Tincho tiene su Milipili"

Tomás Holder, exparticipante de Gran Hermano (Telefe), dejó sin palabras a todos sus seguidores de las redes sociales al lanzar su primera canción como solista, a la cual llamó Cada Tincho tiene su Milipili, en referencia a los términos "Tincho" y "Milipili", que se utilizan para hablar despectivamente sobre cierto tipo de hombres y mujeres jóvenes.

Holder saltó a la fama en TikTok debido al personaje que realiza en sus videos. Ahora que finalizó el realilty, no desaprovechó la oportunidad de continuar con su carrera en los medios, esta vez, por el lado de la música, algo que tomó completamente por sorpresa a sus seguidores.

El joven de 21 años no tenía ningún antecedente con la música: no cantaba, no tocaba ningún instrumento y nunca antes había mencionado sus deseos por meterse en la industria. Sin embargo, de un día para el otro publicó un video cantando en un estudio, grabando su nueva canción.

"Cada Tincho tiene su Mili, la nena usa mini. La estoy mirando y le compro un mini. El DM explotao', conciertos de Tini. Ella no es miel, pero la come igual que Winnie. Su ex se fue, y yo vine", entona Holder en aquel adelanto. Debajo, escribió: "Próximamente". Más tarde, les advirtió a sus seguidores que iba a ser todo un éxito: "Este tema la rompe, acuérdense".

“La verdad siempre había querido pero nunca me había animado... Y dije, ¿Por qué no? Tengo ganas, tengo pilas, así que llamar a mi bro Mutio y le dije ‘Saquemos algo para que la gente cante y se copen’", explicó el influener. Su video se volvió viral en la plataforma y cientos de usuarios le dejaron comentarios como "Temazo, próximamente en el boliche", "No deja de sorprenderme", "Holder estilo Bizarrap", "Holder en situación Márama" y "Tiembla la industria musical".

Tomás Holder protagonizó un papelón en Gran Hermano: "Dame calor"

Tomás Holder vivió un vergonzoso momento durante su reingreso a la casa más famoso del país. Todo comenzó cuando los "hermanitos" estaban jugando a un juego que consistía en adivinar canciones, cuando de repente, pusieron De Música Ligera, canción de Soda Stereo.

Apenas escuchó la introducción, el influencer cantó "dame calor", en lugar de "de aquel amor", como dice la canción originalmente. Como si eso fuera poco, luego se confundió al decir que el tema era de Los Piojos y no de la banda liderada por Gustavo Cerati. Inmediatamente, sus compañeros reaccionaron indignados y entre risas, al igual que los televidentes que comentaron el momento en las redes sociales.