Tomás Holder confesó que intimó con una compañera de Gran Hermano y su amiga: "Movimiento pélvico"

Tomás Holder reveló que estuvo con una de las chicas de la casa de Gran Hermano y otra amiga suya: los detalles sobre su encuentro.

Tomás Holder, participante de Gran Hermano (Telefe), hizo una inesperada confesión sobre su intimidad: que tuvo relaciones con una participante de la casa y con otra de sus amigas, durante el período en el que estuvieron afuera del reality.

Según se desliza de su comentario, Holder había tenido encuentros románticos con Martina Stewart Usher, con quien integró el grupo de "Los Monitos" y formó una fuerte amistad afuera de la casa. Sin embargo, el influencer había negado estas versiones hasta el día de hoy.

Todo comenzó cuando el "hermanito" estaba en el patio de la casa, bailando de una manera muy particular, mientras de fondo sonaba la canción Cuatro Veinte, de Emilia Mernes. "Este movimiento pélvico tienen que hacer", les indicó a sus compañeros. "Sos desagradable", le respondió Martina.

Holder no se quedó atrás y expuso frente a millones de televidentes que ocurrió algo entre ambos. "Ya le dí a una amiga de Marti, sí... Me falta otra para completar las tres", lanzó, insinuando que tuvo un encuentro con Martina y su amiga. Acto seguido, se acercó a Nacho Castañares y amagó con contarle todo. "Nacho, ¿sabés qué?", le dijo. "Ya está, ya lo dijiste", lo frenó Martina.

Tomás Holder confesó cuál fue su peor experiencia íntima

Recientemente, Holder confesó durante una charla con Martina y Julieta Poggio, cuál fue la peor experiencia que vivió con una chica en la intimidad. "La busco, abro la puerta, con el auto polarizado y vamos a la casa. Cuando estoy con la mina, siento adentro... Casi me muero del asco", comenzó Holder.

Todo ocurrió cuando estaba intimando con la joven y notó algo extraño adentro de su cuerpo. "Le digo 'che, pará, tenés algo'. Va al baño y me dice '¿te jode si te cuento?'. Y me dice 'bueno, antes de estar con vos estuve con mi novio y me quedó adentro el preservativo'", reveló el influencer, mientras Martina y Julieta lo miraban shoackeadas. "Fue lo más asqueroso que me pasó en mi vida. Yo estaba con los dedos, le quedó el preservativo con todo adentro. Me agarraron náuseas y me fui. Lo que más asco me dio fue que la mina haya estado antes con el novio", cerró el joven.