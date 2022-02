Tomás Fonzi sufrió un robo en MasterChef Celebrity: "No me causa risa"

Tomás Fonzi vivió un momento insólito y pasó del desconcierto al enojo en pocos segundos, ya que fue en una situación crítica.

En la semana del delantal dorado de MasterChef Celebrity, es mucha la presión que se pone sobre los participantes ya que hay un nivel de exigencia muy alto para poder obtener ese elemento tan anhelado. En este marco, el nerviosismo se apodera de los cocineros y los lleva a cometer algunos errores que los perjudican, y una situación de esta índole es la que atravesaron Tomás Fonzi y Paulo Kablan en la velada del miércoles.

El desafío del día contó con la presencia especial de Gastón Dalmau, el campeón de la segunda temporada de MasterChef Celebrity, quien llegó a las cocinas para enseñarles el paso a paso de uno de sus platillos más emblemáticos: el cheese cake de té Matcha. Así es como los cuatro participantes restantes para ganar el delantal dorado -Tomás Fonzi, Paulo Kablan, Catherine Fulop y Mica Viciconte- se sumergieron en este desafío bastante complicado.

Aunque si bien los participantes contaban con la receta para seguir al pie de la letra, Tomás Fonzi quiso innovar y le añadió su toque especial a la masa de base: le puso un poco de pimienta y otros ingredientes "sorpresa" que no quise mencionar, por lo que esta parte de su torta era única. Sin embargo, luego de dejarla enfriar un rato para poder rellenarla, quiso ir a buscar su preparación, pero no la encontró por ningún lado.

"No está mi torta, ¿me están jodiendo no?", empezó por decir Fonzi en voz alta para que sus compañeros lo escucharan y se hicieran cargo. "Bueno, ya no me causa risa esto, porque tengo que preparar todo y meterlo al horno. Ya todos lo metieron al horno y yo no tengo mi masa", continuó Tomás ya bastante nervioso. En ese momento, los demás participantes empezaron a revisar sus masas para asegurarse que tenían la correcta, entonces Paulo Kablan se dio cuenta que había sido él quién tomó la masa incorrecta.

En ese momento surgió el gran problema, ya que Paulo ya le había puesto su relleno y lo había metido al horno, pero su cheesecake tenía esa masa modificada que Tomás Fonzi había elegido hacer. En medio del nerviosismo por la situación, y mientras Paulo no encontraba más maneras de disculparse con el actor por el malentendido, los concursantes tomaron la decisión de intercambiar sus tortas, ya que el relleno era el mismo y así Fonzi pudo recuperar su masa con pimienta.

"Tanto policial y cometiste un hurto", lanzó Santiago del Moro a modo de broma cuando las aguas estaban más calmas, haciendo referencia al trabajo de periodista que hace en diversos programas de Telefe.

La insólita propuesta de Damián Betular a Tomás Fonzi en MasterChef Celebrity

Una vez que el jurado presentó a Gastón Dalmau como acompañante de ese día, muchos de los participantes se entusiasmaron ya que ya conocían al actor porque habían trabajo con él en otras ocasiones.

En el momento en que el jurado pasó a recorrer las estaciones para aconsejar a los participantes, Damián Betular llegó a la estación de Tomás Fonzi junto a Gastón Dalmau, fue entonces cuando el pastelero vio lo bien que quedaban los tres juntos y les hizo la especial propuesta de formar "una sociedad" y llamarse "las tres espadas".