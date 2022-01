Todo Intrusos aislado por un caso de Covid: quién conducirá el programa

Maite Peñoñori, panelista de Intrusos, dio positivo y Adrián Pallares y Rodrigo Lussich quedaron aislados. ¿Quién conducirá el programa?

Maite Peñoñori, panelista de Intrusos, estuvo ausente durante la última emisión del programa debido a que comenzó con síntomas de coronavirus. Al recibir su resultado positivo, quedó aislada al igual que el resto de sus compañeros, Rodrigo Lussich, Adrián Pallares y el resto del equipo técnico.

A través de sus historias de Instagram, Maite confirmó que los rumores de que tiene Covid son ciertos y contó cómo se dio cuenta de que podía llegar a ser un caso positivo, qué síntomas tiene, cuál su estado actual, entre otros detalles. Mientras tanto, Intrusos deberá esperar algunos días para volver a la presencialidad.

“Buenas. Aparezco porque muchos me estuvieron preguntando por qué no estuve en Intrusos. Di Covid positivo así que voy a tener que aislarme unos días. Estoy bien, me levanté con síntomas súper leves. Apenas dolor de garganta y un poquito de dolor de cabeza”, comenzó Peñoñori.

Como en su caso sus síntomas eran muy suaves, lo primero que pensó, al igual que gran parte de la población en este momento, fue que era solo un resfrío o que había tomado frío por el aire acondicionado. “Yo soy súper friolenta así que pensé que era por el aire acondicionado, pero por las dudas, como el virus está muy en circulación, decidí ir a hisoparme y el resultado fue positivo”, relató.

Destacando cuán agradecida se siente por estar vacunada, les dejó un cálido saludo a sus seguidores por haberse preocupado por ella y mandarle mensajes. “Gracias a todos por sus mensajes buena onda, me siento bien, estoy vacunada y tranquila. Trabajé presencial desde el día 1 de la pandemia, sabía que en algún momento me podía tocar, pero me deja tranquila estar vacunada”, continuó.

Justo ese mismo día que comenzó con los síntomas, tenía pactado ir con sus compañeros, Pampito y Pía Shaw, al teatro por primera vez después del comienzo de la pandemia, salida que, por supuesto, tuvo que posponer. “Me quiero morir porque justo hoy íbamos a ir con Pampito y Pía al teatro, iba a ser mi primera salida al teatro después de muchísimo tiempo. Es un garrón, pero bueno, ya reprogramaremos. Recomienden series, pelis y libros, ahora que voy a tener más tiempo”, cerró.

¿Quién quedará a cargo de la conducción de Intrusos por los casos de coronavirus?

Según informó la periodista Laura Ufbal, Pallares y Lusich harán el programa a través de Zoom y Daniel Ambrosino es quien reemplazará a los conductores momentáneamente. A partir de febrero, el puesto quedará a cargo de Flor de la V, quien será la nueva conductora de Intrusos.