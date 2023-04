TN está decidido a robarle una figura de Gran Hermano a Telefe: momento clave en la TV

En TN Todo Noticias quieren incorporar a un exparticipante de Gran Hermano a la señal. La figura que podría romper el contrato con Telefe.

En TN Todo Noticias están pensando una estrategia para elevar la audiencia y tienen en mente contratar a una figura de Telefe. Se trata de un exparticipante de la edición 2022/23 Gran Hermano, que todavía tiene que solucionar su vínculo contractual con el canal de las pelotas.

El programa Redespiertos conducido por Fernando Molinero y Guido Martínez quiere incorporar a Ariel Ansaldo a la señal de TN Todo Noticias. El parrillero que participó de Gran Hermano tiene todas las intenciones, pero hay un gran inconveniente con Telefe.

Es que algunos exparticipantes mantienen una tensa relación con el canal por no permitirles trabajar en otros programas. Esto se debe al contrato que deben respetar exclusivamente con la señal, aunque hubo varios que ya tomaron una decisión, como Tomás Holder y Walter "Alfa" Santiago, confirmados para el Bailando por un sueño por América TV.

"Así no puede seguir", indicaron desde el entorno de Ariel Ansaldo, quienes dialogaron con Diario Crónica. No solo tiene la propuesta de TN, sino que el oriundo de Berazategui pidió por favor que Telefe lo libere para tener la posibilidad de ingresar a otro reality show. "¿Qué más tengo que hacer para entrar en el Bailando? Mirá cómo estoy", manifestó en referencia al programa que va a conducir Marcelo Tinelli.

En Telefe se hartaron y le hicieron la cruz a Alfa de Gran Hermano por un motivo impensado

Walter "Alfa" Santiago, ex participante de Gran Hermano que le dio muy buenos puntos de rating en el transcurso del reality, afronta una situación incómoda. En las últimas horas, se conoció que las autoridades de Telefe tomaron la drástica decisión de hacerle la cruz en uno de los programas que salen al aire.

Al parecer, los directivos del canal de las tres pelotitas se cansaron de "Alfa". Según indicó La Pavada del Diario Crónica, el hombre de 61 años estaba a punto de sumarse al programa de A la Barbarossa, conducido por Georgina Barbarossa.

Sin embargo, y a raíz de la confirmación de Walter en el Bailando por un Sueño (América TV), que conducirá Marcelo Tinelli, Telefe optó por darlo de baja no sólo porque se marcha a un programa que es competencia sino también por otro particular motivo. De acuerdo a lo que precisaron, "'Alfa' es difícil de conformar, y sus conversaciones eternas no lo harían muy digerible para el formato matutino".

Por lo tanto, y frente a este escenario complejo, es poco probable que "Alfa" siga vinculado a Telefe, donde los ex participantes de Gran Hermano 2022/23 tuvieron que firmar un contrato de exclusividad previo al ingreso al reality.