Tinelli está preocupado por los números de su programa: "No tiene"

El conductor habló sobre los meses que lleva en pantalla el programa que estrenó en El Trece y cómo maneja las presiones que tiene sobre el ciclo.

Marcelo Tinelli habló sobre Canta Conmigo Ahora y reveló cuáles son sus preocupaciones sobre el gran trabajo de producción que tiene que hacer para que el programa tenga reconocimiento. "Hoy te tenés que resetear permanentemente", enfatizó el conductor luego de revelar que este "es el show más importante que hizo en los últimos años".

En diálogo con el ciclo radial Por Si Las Moscas, emitido por La Once Diez, Tinelli se sinceró y habló sobre las emociones y preocupaciones que lo atraviesan a la hora de hacer televisión. "Te diría que el reseteo no es como antes que lo hacías cada 10 años, hoy es diario y tiene que aprender permanentemente", reflexionó el productor. Luego añadió: "Hoy conviven muchas plataformas, entre Telefe y El Trece se reparten el 80% de lo que se está viendo y hay mucha competencia, muchas señales de noticias miden como canales de aire".

En ese sentido, Tinelli aseguró que tiene la percepción de que su trabajo no tiene tanto reconocimiento como le gustaría. "Siento que el rubro entretenimientos no tiene el reconocimiento que debería tener porque la ficción siempre tiene mejor prensa", lanzó. Además, añadió: "El entretenimiento en la tele es algo que habitualmente no tiene el prestigio que tiene la ficción, para mí el laburo de entretener a la gente es tanto o más difícil que hacer ficción".

Sin embargo, el famoso conductor de El Trece admitió que está muy contento con la llegada que tiene su programa y la repercusión que tuvo con el público. "Uno se pone la meta de los dígitos de rating pero veo los números que estamos haciendo y me encanta y la repercusión en la calle es increíble", sentenció.

No va más: el programa de Marcelo Tinelli ya tiene fecha de vencimiento

En las últimas horas se supo cuándo terminará Canta Conmigo Ahora, el reality que conduce Marcelo Tinelli por la pantalla de El Trece. El conductor trajo al formato televisivo internacional luego de un 2021 muy flojo en materia de rating con La Academia de Showmatch.

Marcelo Tinelli y El Trece realizaron una fuerte apuesta en el 2022 con Canta Conmigo Ahora, un reality musical que tiene la particularidad de un jurado bastante numeroso: 100 jueces. Entre los especialistas, la señal del Grupo Clarín y el conductor convocaron a algunas figuras muy destacadas no solo a nivel nacional sino también internacional, como José Luis "Puma" Rodríguez, Cristian Castro y L-Gante, entre muchos otros.

Pero a pesar de ser una de las grandes apuestas del año para El Trece, el reality de canto no terminó de atrapar a los espectadores y mantiene números algo tibios. El final de La Voz Argentina y el comienzo de ¿Quién es la máscara? tampoco hicieron crecer las cifras de Canta Conmigo Ahora, aunque en los últimos días, la señal del Grupo Clarín lidera en ese horario.

En las últimas horas el youtuber de espectáculos El Laucha reveló en su cuenta de Twitter cuándo terminará esta primera temporada del ciclo que conduce Marcelo Tinelli, algo que se producirá en las próximas semanas. El final de Canta Conmigo Ahora será el próximo lunes 10 de octubre, siempre y cuando no haya cambios de último momento.

De todos modos, el mismo periodista se encargó de aclarar que inmediatamente al día siguiente se dará inicio a la segunda temporada del formato internacional que Tinelli y El Trece trajeron para este 2022 y que terminará a mediados de diciembre. Respecto a la nueva edición de Canta Conmigo Ahora por el momento no hay detalles, salvo que desde hace semanas se están realizando castings en todo el país para elegir a los nuevos participantes.