Tinelli contó todo sobre su nuevo programa en América TV: "Estoy contento"

El icónico conductor reveló que se pasará a América TV y dio a conocer cuándo comenzará su programa. Marcelo Tinelli habló del formato que tendrá su ciclo.

Marcelo Tinelli firmó contrato con América TV para sumarse a esa emisora a partir de este año y reveló cómo se siente en este momento profesional. El histórico conductor de El Trece abandonó ese canal y se mostró distendido en relación a las expectativas de rating después de años en los que las mediciones de audiencia no lo acompañaron como en sus mejores épocas.

"Primero agradecerle a todos por esta oportunidad, estoy contento. Voy a trabajar en la gerencia artística del canal y por eso quiero conocer a los programas y conocer a quiénes trabajan, a todos. A partir de julio vamos a hacer un programa en el prime time, vos me vas a pasar a mí. Se va a llamar ShowMatch y también queremos hacer el Bailando 2023. Vamos a ir lunes, martes, jueves y viernes a las 22 hs", comenzó su descargo Tinelli en diálogo con Ángel de Brito en LAM.

Tinelli aseguró que le gustaría que el jurado sea el histórico y sumó: "Vamos a volver a tener un estudio grande, vamos a hacer un Big Show. Tenemos ganas de hacer cosas que tengan que ver con la interacción en las redes sociales y el streaming. Que podamos tener como un baila TV, algo como es Luzu TV".

El ciclo va a tener entre 16 y 18 parejas y el jurado estará compuesto por cuatro personas, aunque el conductor aclaró que podría haber un quinto juez. Tinelli reveló cómo fue su nexo con América y enunció: "Comenzamos el 10 de enero a charlar en Uruguay, hicimos un asado en casa. América tiene algo con el tema de la noticia, como es en vivo, está muy vivo siempre, siempre recurrís a América".

Marcelo Tinelli, sobre su presente amoroso

El conductor de televisión recientemente separado de Guillermina Valdés aseguró que disfruta mucho de su soltería y agregó: "Me encanta la vida de estar mucho con amigos, cosa que no hacía hace mucho tiempo. Estoy con el Tirri en mi casa, cosa que tampoco había hecho. Poder disfrutar mucho a mis hijos, los estoy disfrutando. Poder moverme de una manera diferente y no tiene que ver con mi pareja anterior, sino con cómo soy yo cuando estoy en pareja. Es un momento lindo y para disfrutarlo". Tinelli habló sobre el video que se filtró, en el que se lo vio a los besos con una chica en un boliche, y reveló que confió en El Tirri, quien le había dicho que era un lugar seguro y que nadie lo iba a grabar. "Quedé pegado, ya está", cerró.

La felicidad de Marcelo Tinelli por su reencuentro con su hija Juana

"Y si algo me faltaba para completar esta inmensa felicidad que tengo, es que haya vuelto de París, de sorpresa para mi cumple Juani Tinelli. Con lo que la extrañaba. Casi me muero cuando me despertó esta mañana. Me morí de amor. Ahí estaba justo El Tirri para grabar este momento único. Te amooooooo mi Juani, mi pebe hermosa. Voy a pasar mi cumple con mis 5 hijos acá. No lo puedo creer", escribió el conductor en el pie de foto de un video en el que se vio su reencuentro con la menor de sus hijas mujeres.