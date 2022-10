Tinelli contó la verdad de su relación con Guillermina Valdés: "Había un pacto"

Tinelli reveló lo que nadie sabía sobre su relación con Guillermina Valdés. El conductor sobre los detalles de la participación de su ex en "¿Quién es la máscara?".

Marcelo Tinelli se expresó luego de que Guillermina Valdés participara en ¿Quién es la máscara? y reveló la verdad sobre su relación actual con quien fu esu pareja. Luego de que la actriz protagonizara un programa de Telefe que compitió hasta último momento con Canta Conmigo Ahora en la batalla por el rating, el conductor de El Trece no dejó lugar a dudas: "Había un pacto".

Consultado por LAM sobre su opinión al observar a Guillermina Valdés aportando su talento en la competencia, Marcelo Tinelli fue contundente: dio a entender que actualmente no se entera de las novedades laborales de su expareja, ya que no le contó acerca de su incursión en Telefe debido a un pacto de confidenicialidad.

"No me molestó, cero. Conociendo a las personas no creo que haya sido así para nada. Son especulaciones que puede hacer cualquiera", sentenció Tinelli. Luego, en LAM le consultaron: "¿Ella te comentó que iba a estar en el programa o no te dijo nada?".

Dejando en claro que ya no tienen la misma comunicación que antes, Marcelo Tinelli reveló que Guillermina Valdés no le confió su secreto laboral: "No, creo que había un pacto de confidencialidad. Así que no (me dijo nada) pero está todo bien".

La famosa que trabajó con Tinelli y fue víctima de maltrato

Marcelo Tinelli volvió al foco de la escena por una declaración alusiva al maltrato laboral. El mismo se llevó adelante entre un hombre y una mujer que integraron el staff del Bailando por un Sueño y, de acuerdo al testimonio de la damnificada, el propio conductor se comunicó con ella telefónicamente para pedirle disculpas.

"En principio no volvería a participar en un programa de ese tipo. Lo que verdaderamente interesa y te importa es la palabra de la gente, y yo por suerte tengo ese reconocimiento en la calle", expresó Mora Godoy en América. A su vez, reconoció que la gente le pedía que se marche del programa debido a los maltratos provinientes (en varias ocasiones) de Flavio Mendoza: "Me decían 'por favor andate de ahí porque vos no te merecés ese trato que te dan'".

Mora Godoy continuó con su relato y recalcó: "Incluso pasó un montón de tiempo y alguna persona todavía me lo dice, me recuerda todo el daño que me hicieron. Esta situación la conté en un par de reportajes una vez que me fui del Bailando, y tengo que reconocer, porque esto no lo conté nunca, es la primera vez que lo hago, que Marcelo Tinelli pidió mi teléfono y me llamó personalmente él para pedirme disculpas".