Tiene tatuados a Laurita y Fede Bal y sorprendió a Barassi en El Trece

Una participante de 100 Argentinos Dicen dejó sin palabras a Darío Barassi al mostrarle su tatuaje de Laurita Fernández y Fede Bal.

Darío Barassi protagonizó un desopilante momento en 100 Argentinos Dicen (El Trece), cuando Juanita, una participante, se presentó al programa con su pareja Nicolás a hacer una confesión: que es fanática de la pareja que conformaban Laurita Fernández y Fede Bal y que incluso los tiene tatuados en el brazo.

El conductor se quedó atónito al escuchar las palabras de la joven, quien le explicó los motivos de su admiración hacia la expareja. Acto seguido, mostró en cámara el tatuaje que se hizo en honor a su relación: uno de la bailarina y otro de los dos juntos.

"¿Quién te hizo sufrir en la vida, Juani?", le preguntó Barassi. "Ay, tantas cosas... La separación de Fede y Laurita... me dejó mal", respondió la concursante. "Igual te entiendo, te re entiendo. Ay, te amo, Juana. ¿Con qué salió, chicos?", se preguntó el humorista, completamente sorprendido y riéndose por la insólita situación.

"Pará, pará. La gente piensa que es una joda, pero esto es real", le dijo Juanita, y mostró frente a las cámaras los tatuajes que se hizo. "Yo no pensé que es una joda, eh. Me lo tomé re en serio. Pero, ¿por qué te afectó tanto?", indagó Barassi. En respuesta, la joven explicó que su ruptura le dolió porque era una pareja muy importante para ella, ya que los vio "enamorarse en cámara, en vivo".

"Es como que la tele dejó de ser ficción y pasó a ser realidad para vos. ¿Y te haría bien que ellos vuelvan en algún momento?", le preguntó Barassi, a lo que la chica respondió: "La verdad es que sí, pero no lo digo mucho en público para no ofender a sus parejas".

Acto seguido, el conductor del ciclo le preguntó con quién se quedaría si tuviese que elegir a un de los dos. "Soy team Laura. Además él también hizo sus cosas. No ayudó mucho a la relación Fede, todo bien, pero al menos una vez, cortaron por responsabilidad de él", concluyó Juanita.

La separación de Laurita Fernández y Fede Bal

Laurita Fernández le puso un punto final a su relación con Fede Bal tras haber sufrido una infidelidad por parte del actor. Tiempo después, se dieron una segunda oportunidad pero no prosperó y terminaron definitivamente. Más allá de esto, la bailarina asegura no estar arrepentida.

"Siempre me separé bien, me quedo con lo bueno del otro y recuerdo cada vínculo re bien, creo que el otro también se queda con lo bueno mío. Intenté volver y me terminé dando cuenta de que no era. Yo no me arrepiento de haber vuelto o de haber intentado”, explicó Fernández en diálogo con La Once Diez.