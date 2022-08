Tiembla Tinelli: Natalia Oreiro y Wanda Nara se unen para ganarle a El Trece

Mientras La Voz Argentina entra en su instancia final, Telefe prepara una nueva apuesta para ganarle a Marcelo Tinelli y El Trece.

Telefe lanzó el primer spot publicitario de ¿Quién es la máscara?, el programa en el que competirán celebridades de variadas disciplinas desplegando su destreza musical y ocultando su identidad con máscaras y trajes. Las claves detrás del reality que podría destronar a Canta Conmigo Ahora, en El Trece.

La cantante, actriz y presentadora uruguaya Natalia Oreiro será la conductora de la competencia que tendrá a 24 personalidades participando con su voz preservando su identidad a partir de sofisticados disfraces para procurar no ser descubiertos y continuar en el certamen. Oreiro -quien viene de conducir dos temporadas de Got Talent en la televisión uruguaya estará a cargo de moderar la interacción entre los participantes y los investigadores, quienes intentarán descubrir sus identidades a través de especulaciones.

El envío sigue el formato del popular "reality show" musical estadounidense The Masked Singer, que en otros países contó con participantes de la talla de Cristian Castro y Benjamín Vicuña. “Estamos llevando la diversión a un nuevo nivel y claro que no voy a estar sola en esta misión: ahí está Wanda, súper atenta a cualquier detalle, no se le escapa una. Moldavsky: agudo, sagaz, te compra enseguida, te vende lo que sea. Lizy: la ves y decís ´¿no puede tener más onda?´ y puede, te juro que puede. Karina, nuestro oído entrenado”, se oye decir a Oreiro en el spot lanzado por la señal, que presenta a los investigadores - jurados.

“Y van a ir descubriéndolos entre los investigadores y el público y por programa, un protagonista se va a sacar la máscara… Además, tienen que cantar… Se vienen artistas grosos”, señaló la artista que viene de protagonizar la miniserie Santa Evita, en Star+. Se espera que ¿Quién es la máscara? se lance apenas termine La Voz Argentina, competencia líder del prime time semanal.

Cuál es el rol de los investigadores

El programa cuenta con la particularidad de tener 4 investigadores - jurados que son quienes deben evaluar la perfomance de cada artista y tratar de adivinar quiénes son las celebridades detrás de los excéntricos disfraces. Para la versión argentina del reality lxs humoristas Lizy Tagliani y Roberto Moldavsky, la cantante Karina "La Princesita" y la empresaria Wanda Nara tendrán la difícil tarea de tratar de dilucidar qué rostros y voces se esconden, por medio de pistas y juegos de preguntas.