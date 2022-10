Thiago encaró con todo a la exdiputada en Gran Hermano: "Le dije que se la daría"

El concursante del reality de Telefe mostró su costado más picante en una charla con sus compañeros. Thiago de Gran Hermano sorprendió al revelar qué chica de la casa le gusta.

Thiago Medina llamó la atención de todos los seguidores de Gran Hermano 2022 cuando se pronunció sobre sus deseos sexuales hacia una de sus compañeras en la famosa casa. El concursante de 19 años se abrió en medio de una charla con varios de sus convivientes y soltó una explícita frase que sorprendió.

"A la diputada le dije que se la daría. A mí me gustan las chicas más grandes, yo tengo 19", enunció el joven sobre su atracción por Romina Uhrig. "No me gustan pibas más chicas que yo ni de mi edad. Me gusta también Lucila, la que le dicen Toro", añadió Thiago y también contó que le gusta "la chica que tiene cejas de escoba", cuyo nombre no recordó.

Romina tiene 34 años, fue diputada por el Frente de Todos y es madre de tres niñas de 11, 3 y 1 año. Uhrig aseguró en su presentación de ingreso en Telefe que está separada del padre de sus hijas, a quien habría amado mucho pero cuya relación llegó a su fin por una cuestión cíclica. "Me encanta entrenar, me cuido mucho y soy bastante insegura conmigo misma. ¿De mis operaciones? ¡Qué no me hice! Me hice las lolas, me hice la panza. Cada tanto me pongo botox", reveló la exdiputada. Y sumó: "Pero soy muy amiguera y muy leal. Aunque a la casa voy a jugar, no voy a hacer amigos".

La presentación de Thiago Medina antes de ingresar a Gran Hermano

"Antes de morir, mi vieja me dijo ‘vergüenza tenés que tener cuando salís a robar’ y le hice caso, nunca salí a robar, nunca, nunca. Armo, reposito, carreteo o lo que me dan para hacer en el Mercado Central", comenzó su descargo el joven en su presentación. Y agregó que cuando no trabaja allí, se desempeña como cartonero.

Thiago se convirtió en el favorito de muchas celebridades ni bien se puso al aire su presentación: Mercedes Funes, Malena Pichot, Horacio Cabak, entre otros expresaron su admiración y cariño por el concursante oriundo de González Catán.