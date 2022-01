Thelma Fardín se abrió a contar cómo vive el proceso judicial contra Darthés: "Necesito que termine"

Thelma Fardín conversó con Alejandro Fantino en Intratables, programa de América, sobre el juicio con Juan Darthés que afronta desde hace años. A pocos días de las audiencias finales, que serán los próximos 27 y el 28 de enero, la exestrella de Patito Feo reveló todo por lo que tuvo que pasar por haber tomado la decisión de contar su verdad.

Desde que Thelma hizo la denuncia pública obtuvo tanto el apoyo de muchos sectores de la industria actoral y televisiva como el desprecio: muchas agencias y productores evitan contratarla hasta el día de hoy porque su nombre quedó inmortalizado en este escándalo.

Para Fardín, todo este proceso fue y es interminable y agotador y lo sintió como “3 años calendario, 3.000 años cuerpo”. “Es un momento complejo porque estamos en el medio del proceso judicial. En diez días son las audiencias, ya hubo otras dos audiencias en noviembre. Lamentablemente, todavía mi vida todavía está asignada por esto. Necesito que termine, que llegue a un punto final, a una conclusión”, expresó.

Desde entonces, su carrera como actriz no volvió a ser la misma de antes. “Como laburo desde muy pequeña conozco a mucha gente que me quiere y que están en esas mesas donde se toman decisiones. Ellos me cuentan abiertamente que sale mi nombre y dicen que no porque está muy ligado a este tema”, reveló.

“Pagué, pago y espero dejar de pagar en algún momento, un costo muy alto por la decisión que tomé”, agregó Fardín. A pesar de que todo este tiempo le demostró que la Justicia es “mucho más grande e inabarcable de lo que tratamos de hacer con el sistema judicial”, también encontró refugio en otro tipo de Justicia. “Yo creo que de algún modo obtuve Justicia cada vez que una persona se me acerca y me dice ‘yo hablé gracias a que vos hablaste’”, señaló.

Cómo vive Thelma Fardín el día a día mientras transita el proceso judicial con Darthés

Cuando Fantino le preguntó si esto es algo en lo que piense todos los días de su vida o si encontró la manera de dejar de pensar en esto de vez en cuando, ella respondió: “No existe una semana en que no lo piense”. Debido a lo muy expuesta que está desde que salió a la luz este tema es algo que tiene presente constantemente, incluso cuando está atravesando momentos felices de su vida privada.

“Por ahí justo estoy logrando algo en lo personal y siempre viene algún escrito que manda el juez de su parte y yo me entero… en este proceso a mí me interesa mucho saber qué va pasando judicialmente. Podría no interesarme y decir: ‘Tengo grandes abogados y me relajo en eso’, pero yo soy alguien que necesita saber qué está pasando”, comenzó.

Dos años atrás, en su cumpleaños número 27, estaba festejando con sus amigos después de haber actuado en una obra de teatro cuando de repente la llamó su abogada desde Nicaragua para comunicarle novedades. “Me llama mi abogada de para decirme: ‘Finalmente lo van a acusar de violación agravada’. En ese momento, todo lo que sucede en la causa no son cosas festejables, todo irrumpe en tu vida y decís: ‘Qué garrón que esté teniendo que pasar por esto’”, cerró.