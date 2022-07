Terror en LAM: Majo Martino fue atacada en vivo por un hombre alcoholizado

Majo Martino protagonizó un violento momento mientras daba un móvil para LAM: el video.

Majo Martino vivió un escalofriante momento en vivo mientras estaba haciendo un móvil para LAM (América TV) de noche en las calles de Palermo. A pesar de que estaba acompañada por su hermana Celeste, se llevó un gran susto y casi se descompensa.

Majo había sido convocada para hablar sobre su relación con Locho Loccisano, su compañero en El Hotel de los Famosos (El Trece), pero su relato fue interrumpido por un hombre alcoholizado que le revoleó una botella de vidrio. Ángel de Brito, conductor de LAM, se dio cuenta de que algo ocurría por el gesto de preocupación de la mediática.

“Se agarraron a trompadas, perdón. Voló una silla, chicos. Eso porque estamos hablando de la energía esta... Revolearon una silla y tiraron a un chico al piso”, explicó Majo. Acto seguido, un hombre alcoholizado reveló una botella de vidrio muy cerca de donde estaban paradas.

"¡Ay Dios! ¡Qué susto! Es un chico que está alcoholizado. Volaron los vidrios de la botella que está acá al lado mío. No saben lo que fue", detalló la estrella de El Hotel de los Famosos. "Tengo taquicardia ahora. Ya se calmaron, pero no llegó la policía. Aparte me asusté porque enfiló para nosotros", cerró Majo.

La feroz pelea que ocurrió en el cumpleaños de Majo Martino

Majo Martino también enfrentó una situación de violencia recientemente mientras festejaba su cumpleaños en un bar con sus compañeros del reality. Todo comenzó cuando Locho Loccisano encaró a Santiago del Azar por un enfrentamiento del pasado y luego comenzó a imitarlo enfrente de todos sus compañeros. La situación escaló a tal punto que casi terminan a los golpes.

“Esa noche me di cuenta de que claramente es un careta. Le hubiera metido un buen bife para ponerlo en su lugar, porque lo que hizo es intimarme y encima rodeado de sus amigos, haciendo caras como gozándome”, contó Santiago, detallando que Santiago se acercó a saludarlo "irónicamente, como por compromiso", y le dijo: "Santiago, pará de hablar mal de mí en los canales".

"Yo le dije que no estaba hablando mal de él, sino diciendo lo que pensaba. Volví y le dije: ‘Me parece que estás muy equivocado, no me estoy colgando de vos. Digo lo que siento y lo que pienso, vos no me vas a venir a decir a mí lo que puedo o no decir. No te estoy insultando ni agrediendo'", continuó Del Azar. Y explicó que toda esta situación confirmó lo que ya pensaba sobre su compañero. “Me mostró lo que es. Yo antes quería creer el personaje de que lo maltrataban, pero me demostró que lo que es, que tiene doble cara”, cerró.