Terrible accidente en la obra de Laurita Fernández: "Una desgracia"

La reconocida conductora habló sobre la terrible situación que sucedió antes de salir a escena.

Laurita Fernández rompió el silencio luego del terrible accidente que tuvo lugar en la sala en donde realiza Matilda en el Gran Rex. Minutos antes de que empezara el show, una bola de boliche se cayó del techo y provocó "una tragedia con suerte", según comentó la misma actriz.

En diálogo con LAM, Fernández contó detalles sobre el suceso y remarcó que, afortunadamente, no pasó a mayores ni hubo heridos. "Hay tanta buena energía en el equipo y nosotros somos mucho de creer en las energías. Pensamos que gracias a Dios, esta desgracia con suerte sucedió antes de empezar el show", empezó por decir Laurita.

En este marco, continuó: "Nadie salió herido y no pasó nada. Obviamente todo se chequea, hay un equipo muy profesional que se encarga de ver eso todos los días. Pero bueno pasó". Precisamente, una bola de boliche que estaba colgada en el techo se cayó de forma repentina y se rompieron en pedazos todos los vidrios que la componían. Sin embargo, todavía no había ingresado el público y la situación no pasó a mayores.

Finalmente, Laurita llevó tranquilidad y aseguró que post función se quedó parte del equipo revisando todo para que no vuelva a suceder nada similar. "Gracias a Dios fue algo leve y no había nadie en escena", sentenció.

Laurita Fernández no aguantó y un participante la hizo llorar en El Trece: "Cualquiera"

Laurita Fernández no pudo aguantar la emoción y se largó a llorar en plena transmisión de El Trece. Durante la jornada del pasado miércoles 28 de junio, la conductora quedó completamente desencajada con la aparición de un participante de Bienvenidos a Bordo.

Todo comenzó en medio de la sección de canto del programa. Agustín, un joven ciego de apenas 14 años, imitó a Abel Pintos y comenzó a cantar "No me olvides", uno de los grandes hits del músico bahiense. Y en uno de los tramos del estribillo, la presentadora del programa no logró contener la emoción.

"Me emociona porque conecta con la música de una manera mucho más profunda y más verdadera que cualquiera de nosotros que estamos acá", comenzó Laurita, al referirse a la manera de cantar de Agustín. "Es impresionante la sensibilidad que tenés, ¿cantás hace mucho?". "A los 7 años arranqué", contestó el joven, quien también anticipó: "Quiero dedicarme a la música y al romance como Abel Pintos".

Luego, Fernández destacó la presencia de la familia del participante: "Quiero agradecer y felicitar a todas las familias. Los veía emocionados y me emocionaba que la familia acompañe y que los chicos puedan vivir y soñar...". Y concluyó: "Fuerte el aplauso para la mamá, el papá y los abuelos".