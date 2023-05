Tenso momento de Marixa Balli con la Policía: "Los vecinos tienen miedo"

Marixa Balli colaboró en un operativo policial y apareció en medio de un allanamiento. Los detalles de la causa que encabezó la modelo que trabaja como panelista de LAM.

Marixa Balli sorprendió a todos tras brindar un móvil en medio de un operativo policial en el que colaboró. La mediática que actualmente trabaja como panelista del programa de espectáculos LAM, conducido por Ángel De Brito, explicó los motivos que la llevaron a encabezar este allanamiento y bajo qué carátula está enmarcado.

"Yo participo desde el año 2016 del rescate animal para ayudar a la gente que a veces no tiene ni voz ni voto, entonces nos unimos. No es fácil obrar un allanamiento, se buscan todas las pruebas correspondientes", explicó Marixa Balli en diálogo con el móvil de Desayuno Americano, el ciclo que conduce Pamela David por América TV. A raíz de su lucha contra el maltrato animal es que habló con funcionarios judiciales para poder concretar el operativo luego de que alguien se robara un caniche.

De acuerdo a lo revelado en la entrevista, el avance legal para encontrar al perro puede llegar a ser importante dado que habría una organización detrás que roba y maltrata animales. "Supongo que algo hay porque hay aves, tortugas, encontraron muchísimas cosas. Los vecinos tienen mucho miedo así que algo pasa acá", expresó.

El allanamiento policial se realizó en la zona de Villa Real con el objetivo de encontrar al caniche. Sin embargo, el foco del operativo se desvió al encontrar una granada en la casa del sospechoso que después fue determinada como falsa, ya que se trataba de un encendedor con forma de ese objeto. "No entiendo por qué no lo quieren entregar. Encontraron armas, seguro todo eso va a seguir en la causa", indicó Marixa.

Marixa Balli y una grave denuncia de violencia contra Corona: "Me mató a golpes"

Marixa Balli recordó sus épocas de temporada teatral y denunció a Jorge Corona por un violento episodio que sufrió en una obra de teatro. La panelista de LAM le contó a Ángel de Brito cómo fue el mal momento que pasó con el humorista.

"Con Corona tuvimos un montón de problemas por distintas situaciones. Un día me dio una cachetada. Estábamos haciendo la obra Los Bellos y las Bestias y yo en un momento le hago una pregunta, él estaba en el costado del escenario", comenzó su descargo la intérprete del hit La Cachaca. Y siguió: "Le hice un planteo, bien, le hice una consulta. Él estaba sentado, me mira, se levante y me da una cachetada".

Balli cuenta que quedó atónita ante la reacción del comediante y agregó: "Para mí se confundió o estaba pensando en otra persona, pero me dio una cachetada de una manera... entonces yo le pegué, nos empezamos a pegar, nos terminamos matando a trompadas. Fue terrible".

"Tenemos una testigo que no quiso dar la cara en su momento que fue Gladys Florimonte. Ella estaba vestida de pollo haciendo un monólogo en el escenario y veía cómo nos estábamos matando nosotros", añadió Marixa. Y concluyó: "Gladys vio que nos estábamos matando a golpes".