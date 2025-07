Tensión total: una participante casi muere en medio de un reality

El terror de la presentadora de Supervivientes Italia por el participante que casi muere en vivo.

Una escena de terror se vivió en L’Isola dei Famosi, versión italiana del reality Superviventes Famosos, cuando una participante que llegó a la final casi muere en un accidente que paralizó a la conductora y a los televidentes. La secuencia que podría haber culminado con un trágico desenlace y el testimonio de la víctima tras el susto.

Supervivientes es un reality show que se destaca por sus juegos de alto riesgo y sus desafíos extremos, y en la final de la edición italiana decidieron sumar dificultad en la prueba, ya de por sí compleja, de la apnea, donde los participantes deben aguantar el máximo tiempo posible bajo el agua sin respirar. La actriz Loredana Cannata debía superar la marca de un minuto y medio para ganar, pero un inesperado problema casi termina con su vida.

A la prueba de la apnea se le sumó una jaula, algo que suma show y tensión al desafío, pero ninguno de los presentadores contaba con que la cabellera de Loredana quedaría atrapada entre los barrotes de la jaula. La desesperación de Verónica Gentili, conductora del reality, no se hizo esperar y al ver como la joven batallaba sin resultados para poder emerger a la superficie, pidió ayuda y asistencia temiendo lo peor.

El momento en el que el pelo de Loredana Cannata quedó atrapado en los barrotes de la jaula.

Tras segundos de miedo, parte del equipo del reality rescató a la participante y las caras de alivio no se hicieron esperar en el estudio de televisión. “Intentaba subir, pero se me enredó el pelo. Ahora siento como si tuviera un bulto extraño. No podía desenredarlo, estaba tragando agua. Pensé que no lo lograría; tenía mucho miedo, incluso intenté arrancarme el pelo”, dijo Loredana luego de la escena que podría haber terminado con su vida.

Quién ganó Supervivientes Italia

Finalmente, Cristina Plevani se alzó como ganadora de la competencia y celebró su victoria, a 25 años de haberse consagrado campeona de Gran Hermano. El video sobre el accidente de Loredana Cannata no tardó en hacerse viral en las redes sociales y muchos usuarios criticaron que la joven hizo el desafío sin usar un gorro para nadadores, lo que habría evitado que su pelo se enrede con los barrotes de la jaula.