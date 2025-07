¿Qué diferencia hay en una película que es remake y remade?

Qué es una remake y una remade en el cine

Desde hace un tiempo, hay grandes clásicos del cine que comenzaron a ocupar un espacio en la cartelera con un reestreno pero también bajo la etiqueta de remade o remake. Dos maneras de llevar a cabo una producción de una película, sin embargo disponen de ciertas diferencias entre sí y que no todos saben qué producto encontrarán ante sus ojos.

Hay una oleada de revivir viejos títulos que fueron taquilleros con el fin de conseguir más dinero. Esto puede apreciarse con los clásicos animados de Disney como el del Rey León, la Bella y la Bestia, Aladín y, reciente estreno, Lilo y Stitch. Cada uno incluye la presencia de seres humanos de carne y hueso, además de un ayuda extra de la animación por computadora para darle vida a determinados fragmentos de la cinta original. Si bien, no es la misma cinta, la historia sigue determinados parámetros.

"La película que aun Hollywood no se atrevió a hacerle un remake", expresó IkerZoolander, como figura su usuario en X (Ex Twitter). Esto es producto de que citó un posteo en el que se recuerda que en este 4 de julio de 2025 se están cumpliendo 40 años del lanzamiento en cine de Volver al Futuro. Una cinta que se transformó en un clásico y que los fans piden que no necesita ser actualizada con nuevas técnicas de filmación porque el paso del tiempo la conserva de gran manera.

¿Qué es un remake y una remade?

Son dos conceptos totalmente distintos que se pueden aplicar tanto para las películas y los videojuegos que salen al mercado. En el caso de la industria cinematográfica, el primer término hace referencia a aquellas cintas que son hechas de vuelta pero respetando el guion original. No así las tomas, el sentido de ciertas partes y las tomas. Este es el caso de The Fly, que fue lanzada en 1958 y que tuvo una nueva versión en 1986. Se cambia el reparto y se trata de seguir la misma idea.

Por otro lado, un remade es algo más amplio en el concepto porque implica tomar la misma historia pero agregando determinados detalles o explorando otras opciones que quedaron afuera de la primera versión. Esto es algo que se podrá apreciar en las adaptaciones de las películas de Harry Potter en la serie que HBO Max está preparando. No suele suceder tanto en el cine porque se busca respetar la fórmula que dio éxito, pero es algo que se da bastante en la industria de los videojuegos.

