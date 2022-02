Tensión total: la reacción de Griselda Siciliani cuando le preguntaron por Luciano Castro al aire

Griselda Siciliani vivió un incómodo momento con Flor Peña cuando le preguntaron por Luciano Castro, con quien tuvo una aventura en 2017.

Griselda Siciliani fue como invitada al programa Flor de Equipo, conducido por Florencia Peña, junto con Jorgelina Aruzzi. En medio de la larga conversación, Jorgelina nombró a Luciano Castro, su actual compañero en la tira El primero de nosotros y se generó un tenso momento al aire por la aventura que Griselda había tenido con él en 2017.

Durante todos estos meses, Jorgelina pasó una gran cantidad de tiempo son sus compañeros de escena y habló sobre el cariño que se genera entre todos en el detrás de escena. Flor Peña explicó que eso les pasa a todos los actores cuando pasan tantas horas de trabajo juntos y, en un momento, nombraron a Luciano.

“Eso fue lo que me pasó con Pamela, con Luciano, que lo adoro…”, expresó Jorgelina. “Luciano. ¡Qué personaje que es!”, exclamó la conductora. Griselda y ella se miraron con un gesto de incomodidad y se generó una tensión tan grande que soltaron una risa nerviosa y rápidamente cambiaron de tema.

El escándalo entre Luciano Castro, Griselda Siciliani y Sabrina Rojas

Resulta que en 2017 Griselda había tenido un breve romance con Luciano, justo cuando él estaba en pareja con Sabrina Rojas. Al tiempo, ella lo contó todo en el programa de Susana Giménez y tanto Sabrina como Luciano se enojaron mucho con ella por haber hecho público un tema tan íntimo como ese.

“No me divierte que lo digan. ¡¿Qué necesidad de decirlo después de tanto tiempo?! Así como se le pide al hombre que sea caballero, las mujeres, lo mismo”, se quejó Sabrina durante una entrevista en Agarrate Catalina en La Once Diez. “Griselda no es mediática, pero es una mujer que genera noticias. ¿Era necesario decir que sí? Si no querés que se genere nada, podes evadir la respuesta. No te digo mentir… Pero son cosas que se generan sin maldad. Igual está bueno no decir algunas cosas”.

Las declaraciones de Griselda Siciliani sobre su romance con Luciano Castro

Durante aquella entrevista con Susana en la que también estaba presente Antonio Gasalla, Griselda había dicho: “He tenido cosas, soy una chica grande, pero es un chico que ahora está casado. ¿Para qué vamos a nombrarlo?”. Ante la insistencia del humorista, Susana terminó gritando en vivo: “¡Luciano Castro!”.

“Fue antes de Adrián, por supuesto. Éramos muy jóvenes. Pero no quiero hablar de él, no le gusta. Es ermitaño, pero lo quiero mucho. Fue un romance, una cosita, tampoco es que éramos novios”, expresó.