Tensión en Telefe entre Santiago del Moro y Wanda Nara: "Preguntáselo a ella"

Santiago Del Moro reaccionó frente a los rumores de mala relación con Wanda Nara en Telefe. Qué dijo el conductor de Gran Hermano.

Santiago Del Moro rompió el silencio tras los rumores de mala relación con Wanda Nara que comenzaron en las redes sociales. Frente a esta situación, el conductor de Gran Hermano fue interceptado por el móvil de un programa de espectáculos y realizó un contundente descargo.

Luego de seis meses intensos por estar al frente de Gran Hermano, Santiago Del Moro volvió de sus vacaciones. Sin embargo, no tuvo descanso en su llegada al país por estar involucrado en una polémica con su colega Wanda Nara, quien actualmente conduce Masterchef.

"Anoche lo vi un poquito. Llegué de vacaciones el otro día. A mí me encanta Masterchef. Me encantan los chicos. Wanda me encanta también. Tengo la mejor", expresó Del Moro al móvil de LAM, programa de Ángel De Brito en América TV. Cabe recordar que los rumores comenzaron a raíz de retuits compartidos por Wanda en los que destacaban su trabajo pero lo criticaban a él.

"En los portales pusieron 'el gesto 2.0 de Wanda Nara contra Del Moro', porque hizo unos retuis de mensajes que decían 'la veo mejor a ella que a Santiago", relató el notero. Pero la respuesta del conductor fue firme: "No sé. Eso preguntáselo a ella, no a mí. Yo no contesto cosas que no digo yo. Lo demás, ni me interesa".

Santiago del Moro rompió el silencio y reveló la verdad de su vínculo con Telefe: "Acá no"

Santiago del Moro habló sobre los rumores de salida de Telefe que estuvieron en la prensa en los últimos días y reveló si continuará en la señal. El conductor se refirió a su futuro profesional y dio a conocer si estará al mando de la edición 2023 de Gran Hermano.

"Santiago del Moro no hará TV durante el 2023, dice que no tiene ganas de hacer TV y que los escándalos recientes en Telefe lo incomodaron mucho. Además, comentó estar muy cómodo haciendo radio", reza un tweet que se hizo viral recientemente, de la cuenta El Show del Rating.

Del Moro acudió a LAM y dialogó con Ángel de Brito sobre su continuidad en el canal. "El viernes pregunté y, a esta altura, hay tres veces más inscriptos que el año pasado. A medida que vayan pasando las ediciones se van incorporando cosas nuevas que pasan en el mundo y acá no las hemos visto", comenzó su descargo Del Moro sobre la próxima edición de GH, y así dejó en claro que seguirá al frente del reality show.

"En este medio está el que garpa, el trabajo te lo da el público. Yo trabajo de esto, te puede gustar o no lo que hago, trato de rendir. Yo amé hacer 'Gran Hermano', me preparé mucho, la verdad que es un programa en el que se mueven muchas cosas", agregó. Y cerró: "Uno es un laburante, entonces lo que querés es rendirle al canal que te tiene contratado y a tu equipo, pero nunca olvidarse de eso, uno es parte de un equipo. Y cuando salís a hacer un programa, haga un punto, 20, 30 o 50, es el mismo programa y se hace con la misma pasión".