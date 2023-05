Tensión en El Trece: Nicole Neumann abandonó sorpresivamente el estudio de Los 8 Escalones

Nicole Neumann hizo caso omiso a un llamado de la producción de Los 8 Escalones y se retiró del estudio de El Trece. Qué pasó con la jurado del programa que conduce Guido Kaczka.

Nicole Neumann se fue del estudio de Los 8 Escalones de manera inesperada luego de haber terminado una de las grabaciones del programa que conduce Guido Kaczka. La modelo que forma parte del jurado ignoró un llamado de la producción de El Trece y causó revuelo puertas adentro del canal.

Los 8 Escalones es uno de los programas que mantiene el rating de El Trece bien arriba, compitiéndole a Telefe y en algunas oportunidades, hasta superándolo. Sin embargo, ocurrió una situación por fuera del ciclo que tiene a Nicole Neumann como protagonista tras el escándalo de su novio José Manuel Urcera, el piloto de automovilismo que fue noticia este último tiempo por agarrarse a piñas con un hincha.

Según La Pavada de Diario Crónica, la producción la llamó ni bien terminaron las grabaciones de una de las emisiones con el objetivo de que hablara del problema que tuvo su pareja en Entre Ríos, pero hizo caso omiso, los ignoró y salió por la otra puerta. Esta situación generó un momento de tensión en el estudio.

A pesar de esto, no peligra su continuidad como jurado de Los 8 Escalones y el lunes 8 de mayo estará en su silla. Cabe recordar que Nicole Neumann tuvo un episodio similar luego de que Guido Kaczka optara por contratar a Pampita, con quien históricamente tuvieron una relación tensa.

Manu Urcera, el novio de Nicole Neumann, furioso con Cubero: "Todo"

El conflicto entre Nicole Neumann y Fabián Cubero sumó un nuevo capítulo. Luego de que se conoció que la hija mayor de ambos, Indiana, decidió vivir con el padre, tanto la modelo como el exfutbolista hablaron sobre la situación en los medios. Pero ahora se conoció que Manu Urcera, el prometido de la top model, que hasta el momento se mantuvo al margen, está furioso con el ídolo de Vélez.

Las palabras del ex deportista no le gustaron nada a la rubia, que salió a criticarlo públicamente, acusándolo de no cuidar a la adolescente al hacer esas declaraciones. Además, aseguró que ella no iba a hablar del tema para preservar a su hija.

Parece que las palabra de Fabián Cubero tampoco le cayeron nada bien a actual pareja de Nicole Neumann y futuro marido. Según reveló el periodista Juan Etchegoyen, el corredor está dispuesto a juntarse a hablar con el exmarido de su novia y aclarar los tantos.

“En los últimos días, comenzó un nuevo capítulo en la guerra entre Nicole Neumann y Cubero. El exfutbolista se fue de boca y provocó un enojo total”, indicó el conductor de Mitre Live y compartió detalles de la tremenda interna familiar: