Tensión en el Gran Premio de la Cocina por un participante que se descompuso en pleno programa

El reality de El Trece "El Gran Premio de la Cocina" vivió un momento crítico tras la descompensación de Damián, uno de los participantes. Carina Zampini, conductora del certamen activó la alarma y trazó una rápida directiva para continuar el juego. "Andá a controlar tu presión", dictaminó, alerta a cualquier circunstancia sorpresiva.

Presionado para entregar un plato dulce, Damián omitió decir que no se estaba sintiendo bien. Lamentablemente el cuerpo hizo lo suyo y comenzó a sangrar por la nariz, asustando a todos en el piso. La torta y el plato quedaron a medio armar y el concursante se excusó con un "mil perdones" ante el jurado y los conductores del programa.

"Muy bien, realizada la entrega. Antes de conversar y hablar con ustedes, te vamos a pedir Damián que vayas a hacerte ver por la doctora para controlar tu presión y demás, y ya viene alguno de tus compañeros a recibir la devolución, ¿sí? Vení Ana", pronunció Zampini, ante la alarma de que algo malo estuviese sucediendo con Damián, que afortunadamente solo tuvo una leve desmejora anímica.

Y siguió: "Damián no se sentía del todo bien, fue a chequear su presión y, si está bien, va a volver a estar acá con nosotros". Ana, compañera del afectado en el reality, tuvo que excusarlo y defender el plato no terminado ante los jurados, que se mostraron implacables. "No, él venía bien, llegaba bien, no es que estaba retrasado, llegaba bien. Tuvo el percance de que le empezó a sangrar la nariz y ahí bajó (el rendimiento)", argumentó la concursante.