Alex Caniggia fue buscado por dos patrulleros a la salida del Cantando 2020. El excéntrico cantante huyó corriendo, negándose a recibir una carta documento. El participante del certamen producido por Marcelo Tinelli protagonizó un momento de extrema tensión en los estudios de La Corte.

La Policía de la Ciudad llegó dos veces a buscar a Alex Caniggia con el fin de entregarle una carta documento de la cual se desconoce su contenido. La primera de ellas ocurrió en la previa del programa.

El momento en que Alex Caniggia huyó de la Policía

Al aire de La Previa del Cantando, ciclo que se emite de lunes a viernes a las 20 horas por Ciudad Magazine, Alexander huyó de una nota corriendo hacia su camarín. Allí se encerró junto a dos amigos y a su representante, Fabian Esperoni.

Éste último confirmó la existencia de una carta documento que tenía como destino llegar a las manos de Alex Caniggia, sin embargo no supo contestar cuál era el material que contenía dentro. Lo concreto es que se vivió un momento de extrema tensión en la antesala de la gala nocturna del día martes.

Finalmente, Alex Caniggia recibió la carta documento

Ya sobre el final de La Previa del Cantando, y una vez más en la puerta de los estudios en donde se lleva adelante el programa de El Trece, dos oficiales lograron ingresar al camarín donde estaba encerrado Alex Caniggia. Se confirmó, según manifestó el notero de Ciudad Magazine Martín Salwe, que finalmente el cantante recibió la carta documento. ¿Qué contenía la misma? Por el momento, sólo Caniggia y su entorno lo saben.

El exabrupto de Alex Caniggia contra Oscar Mediavilla al aire del Cantando 2020

Alex Caniggia debutó en el Cantando 2020 y tuvo un explosivo cruce con Oscar Mediavilla. El jurado le manifestó que cantó "más o menos" y el mediático contraatacó con un insulto. "Chupala", fue la palabra elegida por el hijo del Pájaro, ex futbolista de Boca Juniors y la Selección Argentina. Claro, la agresión se llevó adelante mediante una sutileza de la nueva figura que tiene el ciclo emitido por El Trece.

Una vez que finalizó su interpretación de Cuando calienta el sol de Luis Miguel, junto con su compañera Melina de Piano, llegó el momento de la votación del jurado. Y en el instante en que Oscar Mediavilla se hizo dueño de la palabra, el productor manifestó: "Alex tenés un buen look pero no te sobra nada. El look estuvo bueno, pero cantando más o menos”.

Nadie se imaginó la respuesta que llegaría del lado de Alex Caniggia. De forma indirecta, aludiendo a dichos que "mucha gente" le dice en la calle y refiriéndose a su negativa ante las devoluciones que no le simpatizan, el mediático respondió: “Perdón, Oscar, pero a mí nada me para. A mí mucha gente me dice que canto mal y yo les digo: ‘Chupala’. Por la calle me lo dicen”.