Tenía solo 34 años: encontraron muerta en su hotel a una famosa actriz.

Una joven actriz, que había tenido participaciones en cine y televisión y era hija de uno de los actores más consagrados y respetados de la industria, falleció de manera repentina en la madrugada del 1° de enero. Su cuerpo fue encontrado en una habitación de un lujoso hotel de California, generando conmoción en el ambiente artístico por su corta edad.

Según confirmó el portal estadounidense TMZ, se trata de Victoria Jones, la hija del reconocido actor Tommy Lee Jones. La mujer, de 34 años, fue hallada sin vida en el hotel Fairmont de la ciudad de San Francisco.

Fuentes policiales detallaron al medio que los servicios de emergencia acudieron al lugar tras recibir un reporte de una "emergencia médica" a las 2:52 de la mañana del jueves. Al llegar al hotel, los paramédicos realizaron la evaluación correspondiente, pero lamentablemente constataron su deceso en la misma escena.

Posteriormente, cerca de las 3:14 AM, oficiales de la policía de San Francisco se hicieron presentes para custodiar el lugar. Hasta el momento, las causas de la muerte son una incógnita y el caso quedó en manos de la oficina forense para su investigación, ya que no se brindaron detalles adicionales sobre el estado en que fue encontrada.

Una carrera breve junto a su padre

Victoria era hija de Tommy Lee Jones y su primera esposa, Kimberlea Cloughley. Había seguido brevemente los pasos de su padre en la actuación durante su juventud: debutó siendo una adolescente con un papel en la película Hombres de Negro II. También participó en la exitosa serie One Tree Hill y en el film Los tres entierros de Melquiades Estrada, una película dirigida por su propio padre.