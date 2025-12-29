Telediario tendrá nuevos conductores durante enero del 2026: de quiénes se trata.

Nelson Castro y Dominique Metzger no comenzarán el 2026 al frente de Telenoche, el noticiero nocturno que ambos conducen en El Trece. Tanto él como ella se tomarán un descanso durante enero, por lo que el canal tuvo que salir a buscar a sus reemplazantes, una tarea desafiante para muchos trabajadores de prensa teniendo en cuenta la importancia que tiene y el horario en que se emite (ni más ni menos que en el Prime Time).

Según trascendió en las últimas horas, desde la señal ya encontraron a los sustitutos de la entrañable pareja periodística. De hecho, comenzarán con su labor esta misma semana, en el ocaso del 2025.

¿Quiénes reemplazarán a Nelson Castro y Dominique Metzger en Telenoche?

Luis Otero y Carolina Amoroso conducirán Telenoche durante enero del 2026.

Carolina Amoroso y Luis Otero fueron los elegidos por El Trece para ocupar el lugar que, durante el primer mes del año, dejaron tanto Nelson como Dominique. Ambos saben lo que es tomar ese rol, puesto que lo ejercen actualmente en TN Internacional y Mediodía Noticias respectivamente.

Él lleva en la profesión más de 40 años, conjuntamente con la de abogado (tiene, de hecho, su propio estudio), más específicamente desde el regreso de la democracia en 1983. Canal 13 y Todo Noticias fueron su casa desde entonces. También incurrió en la política, siendo candidato de Juntos por el Cambio para la intendencia del Partido de Avellaneda en las elecciones generales de 2019, quedando segundo en los comicios.

Ella, en tanto, está en Todo Noticias desde 2018 y en el proceso ganó varios Martín Fierro (por Conducción Femenina; Labor Periodística Femenina y Cronista). En 2022 recibió el premio FOPEA al periodismo de profundidad, mientras que en 2024 fue condecorada con el Premio Eikon a la comunicadora del año.