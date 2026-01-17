Telefe tomó una drástica decisión y levantó una entrevista: “Nos hundió”

Desde Telefe reconocen que levantaron una entrevista.

La visita de Sofía “La Reini” Gonet a Cortá por Lozano no solo generó polémica puertas afuera, sino que también habría provocado fuertes repercusiones internas en Telefe. A pocos días de la emisión, comenzaron a circular versiones sobre el malestar que dejó la entrevista en los pasillos del canal, al punto de que desde la señal habrían tomado una drástica decisión tras los números obtenidos.

La participante de MasterChef Celebrity estuvo invitada al ciclo de Verónica Lozano el martes 13 de enero, pero lejos de ser una nota distendida sobre su paso por el reality, la charla derivó en un terreno que la influencer no estaba dispuesta a transitar. Según expresó luego, se sintió incómoda y hasta humillada por el enfoque de la entrevista, centrada en su escandalosa separación de Homero Pettinato y no en su presente profesional.

En Telefe tuvieron que levantar la nota

Marcela Tauro contó en Intrusos que habló con gente del canal que le dijo: “No miré los números, pero para que me digan ‘nos hundió’… La producción estaba preocupada porque pensaban que les iba a dar un número que no les dio”, aseguró, aludiendo a comentarios que habría escuchado dentro del canal. En ese sentido, remarcó la importancia de las mediciones en la televisión actual y señaló que ese día El Trece logró imponerse con el programa de Jimena Monteverde, algo poco habitual.

La periodista también apuntó contra el estado emocional de la influencer y cuestionó su exposición mediática. “No quiero contestarle porque esta chica no está bien. No es un ataque, me parece que necesita ayuda, una contención”, expresó, y cerró con una frase polémica al referirse al conflicto con su ex pareja: “Ella también es violenta, pero yo estoy más cerca de creerle a Homero”.

¿Qué dijo Sofía Gonet sobre lo que ocurrió?

Por su parte, Sofía Gonet ya había manifestado públicamente su enojo tras la entrevista. A través de un descargo, contó que dudó en asistir al programa y que aceptó más por una bajada del canal que por decisión propia. Relató que llegó con la mejor predisposición, pero que apenas se sentó en el sillón comenzaron las preguntas sobre su ex, algo que la descolocó por completo. “Estamos en contacto cero y traer cosas de él es romper eso”, explicó, visiblemente molesta.

La Reini reveló que la pasó mal en Cortá por Lozano.

Así, lo que parecía una simple participación promocional terminó convirtiéndose en un dolor de cabeza para Telefe. Entre el malestar de la invitada, las críticas de figuras del medio y un rating que no habría acompañado, la entrevista quedó en el centro de una controversia que obligó al canal a tomar distancia y replantear decisiones de cara a futuras apariciones.