Telefe filtró por error quiénes llegan a la final de Gran Hermano: el video

A través de un video promocional, en la producción de Telefe dieron a entender quiénes son los participantes que llegarán a la final de Gran Hermano. Curiosamente, un concursante no tiene protagonismo en las imágenes, detalle que generó críticas en las redes.

En Gran Hermano no dejan de suceder situaciones sorprendentes para el público. A poco tiempo de que termine el reality, la producción de Telefe realizó un video promocional sobre el mes de marzo y, creer o reventar, adelantó por error quiénes llegan a la final del certamen.

Durante los primeros días del tercer mes del 2023, el canal de las tres pelotitas dio a conocer un video en un locutor comenta que se tratan de los últimos programas de la edición 2022 de GH: "Gran Hermano, con Santiago del Moro. Llega la gran final. Un país atento para vivir el momento más esperado de la casa más famosa".

Al mismo tiempo, en el video se pueden ver distintas escenas con los participantes que, hasta ahora, quedan en el reality: Julieta Poggio, Nacho Castañares, Romina Uhrig, Lucila "La Tora" Villar, Camila Lattanzio y Marcos Ginocchio. Sin embargo, y curiosamente, la producción no le dio mucho protagonismo al salteño en cada una de las imágenes que el reality presentó.

Marcos Ginocchio no apareció en un video promocional de Gran Hermano que fue elaborado por Telefe.

Pese a que Marcos -popularmente conocido como "El Primo"- es uno de los jugadores favoritos del público, la producción de Gran Hermano evitó ponerlo en pantalla, tal y como lo hizo con Julieta, Nacho, Romina, Lucila "La Tora" y Camila. Esta situación generó el repudio de varios usuarios de las redes, quienes cuestionaron el accionar de las autoridades del canal, a quienes hace semanas acusan de "fraude" y "favoritismos" con distintos concursantes.

Las reacciones de las redes tras el polémico video promocional de Telefe sobre la final de Gran Hermano

Participante de Gran Hermano filtró información de afuera y piden sanción

En Gran Hermano se vivió una situación que encendió las alarmas en la producción de Telefe. Una participante infringió las normas luego de haber revelado información importante del exterior que podría repercutir directamente en las estrategias del reality show, por lo que hay posibilidades de que tomen la decisión de sancionarla.

El impensado calvario que vivió de chico Marcos Ginocchio, situación que le confesó a Lucila "La Tora" Villar y generó su llanto, quedó en segundo plano por un comentario de la oriunda de Berazategui. "Vos no te das una idea, pero realmente salís primero en la placa porque la gente te ama", le dijo.

"La Tora" ya había sido eliminada de Gran Hermano y volvió a entrar a través del repechaje. Por lo tanto, sabe de primera mano lo que piensa el público y lo expuso en la emotiva charla que tuvo con el joven salteño de 23 años. En El Debate de Gran Hermano conducido por Santiago del Moro, los panelistas opinaron que el acercamiento fue por juego, ya que Marcos era el líder de la semana y ella era una de las nominadas.

Además de ese detalle, Laura Ubfal consideró que "tiró información del afuera" y dijo: "Me parece sancionable ¿qué querés que te diga?". La periodista de espectáculos también sostuvo que "darle todo ese marco a un jugador que es líder, en el momento que la tiene que salvar... Sufro por Marcos, me conmueve, es un chico que tiene una angustia enorme que ojalá en algún momento la pueda exteriorizar". Por el momento, Gran Hermano no realizó ninguna advertencia y se verá qué sucede de cara a la gala de eliminación que tiene a Julieta, "La Tora" y Camila como nominadas.