Tras el escándalo mediático, Telefe decidió echar a su figura.

En las últimas horas y en medio de un escándalo mediático, Telefe decidió desvincular a una de sus figuras del canal. La noticia se confirmó en las últimas horas, y trajo sorpresa a los televidentes.

En efecto, los ex participantes del famoso programa de televisión Gran Hermano, Martín Ku y Nicolás Grosman, están en el centro de la polémica debido a una promoción laboral que realizaron en sus redes sociales. La oferta consistía en un empleo en Rusia dirigido específicamente a mujeres jóvenes de entre 18 y 22 años.

Sin embargo, esta propuesta generó controversia debido a que la empresa detrás de la oferta laboral tenía un origen dudoso y ya había sido denunciada en varias ocasiones por explotación laboral. Ante las críticas y las denuncias, los ex participantes de Gran Hermano se vieron obligados a pedir disculpas y eliminar el video de sus redes sociales.

A pesar de esto, Telefe, el canal de televisión en el que participaban, no tomó de buena manera este hecho y decidió desvincular al 'Chino' de Gran Hermano del streaming 'Los Bros'. Esta situación se suma a otras polémicas en las que se vieron envueltas las figuras del canal en los últimos tiempos.

Qué decía la publicidad por la que echaron a Martin Ku de Telefe

En la publicidad, Nicolás detalló: "Si sos una chica de entre 18 y 22 años y tenés ganas de trabajar en el exterior, escuchá esta propuesta que te va a encantar. Literalmente recorrimos todo el lugar y nos pareció muy, pero muy lindo. Así que como te dije antes, si sos una chica de entre 18 y 22 años, estás buscando irte al exterior a trabajar. Esto puede ser para vos. Creo que es un programa que se merece muchísima discusión, ya que cuenta con un montón de cosas. Así que te vamos a dejar acá la página web para que puedas anotarte y que quien sabe, puedas quedar. Se van a contactar con vos".

Ante las críticas recibidas, los ex participantes emitieron un comunicado en el que aclararon que fueron convocados por una agencia para participar en una campaña de promoción internacional. Según ellos, en ningún momento fueron advertidos de posibles irregularidades y su rol se limitó a mostrar su experiencia en Rusia. Además, aclararon que no formaban parte del programa ni tenían acceso a información privilegiada. A pesar de que las publicaciones en redes sociales fueron eliminadas por Instagram y los ex participantes pidieron disculpas, la situación generó un fuerte impacto en la reputación de los jóvenes y del canal de televisión.