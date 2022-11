Telefe cortó un video para dejar bien parado a un participante de Gran Hermano

La producción de Telefe recortó el video de un tape para no exponer el violento accionar de un participante de Gran Hermano. Los detalles sobre lo que pasó en el estudio del programa conducido por Santiago del Moro.

Tras más de un mes de emisión, Gran Hermano sigue dando que hablar. No sólo por lo que ocurre dentro de la casa sino también por lo que pasa afuera. En las últimas horas, la producción de Telefe decidió recortar el video en el que un participante se muestra de manera violenta para cuidar su imagen.

Durante la transmisión del pasado martes 22 de noviembre, en la gala de GH hubo varios tapes repasando los últimos días de los concursantes. Y justamente, uno de los mismos tuvo a Agustín "Frodo" Guardis como protagonista, ya que tuvo fuertes reacciones al ver en vivo la derrota por 2-1 de la Selección Argentina ante Arabia Saudita, por el Mundial de Qatar 2022.

En uno de los videos que el público siguió por la transmisión de Pluto TV, se pudo ver claramente a "Frodo" saltando, gritando y lanzando insultos permanentemente. De hecho, en Twitter hubo diversas publicaciones haciendo foco en sus violentas reacciones.

Sin embargo, y curiosamente, en la producción de Telefe decidieron no mostrar aquel momento que deja expuesto a Agustín y realizaron un tape con varios recortes para mostrarlo de una manera más agradable que poco tiene que ver con lo que realmente ocurrió.

Quién hizo la nominación espontánea en Gran Hermano

Luego de mostrar varios clips en donde se veía a varios participantes ingresando al confesionario, Santiago Del Moro leyó el comunicado de Gran Hermano y anunció que ya estaba hecha la nominación espontánea. En este marco se puso bajo la lupa a Agustín, Nacho, María Laura "Cata" y Daniela, los cuatro participantes que ingresaron a dialogar con el dueño de la casa con el objetivo de hacer la nominación.

Finalmente, Santiago Del Moro anunció que la autora de la espontánea fue Daniela. Sin embargo, aún no se conoció a qué participantes perjudicó con votos en contra, ya que eso se revela durante la gala de nominación el día miércoles cuando queda definida la placa.

A diferencia de los votos regulares que los jugadores hacen cada miércoles, en los que le dan 2 puntos uno de sus compañeros y 1 a otro, con la espontánea -que la pueden hacer el primer participante que pida su uso en el confesionario- se puede dar 3 y 2 votos, respectivamente. Y aunque no parece mucho, un solo punto puede hacer la diferencia a la hora de armar una placa de nominados.