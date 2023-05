Telefe cerró la llegada de una estrella para su nuevo programa

El canal líder de la televisión argentina abrochó a una popular figura para que se haga cargo de un ciclo que promete causar furor los fines de semana.

Telefe cerró la llegada de una popular figura. El canal aún no consiguió definir la situación de Jey Mammón, por lo que Jesica Cirio continúa a la espera de un compañero para el programa de los domingos; pero sí se las ingenió para definir al conductor del nuevo programa que prepara para los fines de semana.

Mientras busca destrabar la situación con Andy Kutnetzoff para confirmar el regresó de PH: podemos hablar, la señal de se aseguró la participación de un popular actor para encabezar el programa que irá los sábados a la medianoche. Se trata de Tomás Fonzi, quien tuvo un reciente paso por el canal como competidor en MasterChef Celebrity.

El ciclo se llamará Código de viaje y estará al aire solamente por dos meses. El formato es similar a los programa sponsoreados que condujeron Fede Bal e Iván de Pineda y, según trascendió, le tiene mucha fe a Fonzi por la convocatoria que el actor tiene en las redes.

Por lo pronto, a la espera de PH, este sábado Telefe irá con doble emisión de Pasapalabra especial famosos. Y más adelante tienen planeado un programa con Diego Poggi, quien se viene encargando de los streams en Twitch y participó activamente durante la última edición de Gran Hermano.

Andy Kusnetzoff rompió el silencio y habló sobre la vuelta de PH: podemos hablar

Luego de meses de especulaciones sobre el regreso de PH: Podemos Hablar, se conoció que el ciclo de Andy Kusnetzoff podría no emitirse este año debido a que el conductor no cerró su contrato. El programa cumpliría su séptima temporada y desde su debut fue un éxito.

Año tras año, la estrella radial consiguió fuerte revelaciones de los famosos invitados y Telefe obtuvo buenos números de rating. De hecho, muchas veces logró vencer a La noche de Mirtha, el histórico programa de Mirtha Legrand, y también a su nieta Juana Viale, cuando reemplazó a su abuela por al aislamiento dictado por el coronavirus.

PH terminó a finales de 2022 con la promesa de regresar, pero hasta el momento no hubo novedad. Por ese motivo, LAM abordó al conductor a la salida de Urbana Play para despejar los rumores. “Yo creo que va a volver en algún momento, estamos viendo”, sostuvo y agregó: "Hay un montón de charlas, pero también estoy haciendo otras cosas que están buenísimas. PH está en mi corazón y yo creo que siempre está por volver. El tema es cuando".

Sin embargo, cuando volvieron al estudio, Yanina Latorre compartió un detalle desconocido. “Tengo un datito del canal: él se encaprichó con varios pedidos, se puso firme, y el canal le dijo que no lo va a cumplir, que no puede", reveló y aclaró que desconoce los detalles del caso: "Mo me dicen cuál es el capricho".