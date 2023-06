Telefe anunció el regreso de un exitoso programa: "Muy pronto"

El canal prepara una serie de cambios en la programación. La señal busca continuar liderando la competencia con El Trece por el rating.

Telefe es el canal líder en audiencia. Tras el espectacular rating que consiguió con Gran Hermano, la señal apostó a conservar su supremacía sobre El Trece con MasterChef. Y si bien el programa conducido por Wanda Nara no consiguió los números esperados, suele ser lo más visto casi todos los días. En ese sentido, los directivos se pusieron a trabajar en la renovación de la programación y ya anunció el regreso de un exitoso ciclo.

La idea es seguir por el lado de la gastronomía pero con la presencia de famosos. Todo haría pensar en pensar en una nueva temporada de MasterChef Celebrity, pero los autoridades eligieron otro formato, que ya supo estar en su pantalla y funcionó muy bien.



"Están todos invitados a un encuentro divino. Muy pronto Divina Comida por Telefe", anunciaron desde la cuenta oficial de Twitter del canal, sin más detalles que un video con los mejores momentos de la primera entrega. El formato, producido por Turner Latin America, es una versión local de Come dine with me, un programa del Reino Unido que se vendió en más de 40 países.

La premisa del show es simple pero original: cada semana, cinco famosos abrirán las puertas de sus casas para agasajar a sus invitados con una cena, y transformarse en los mejores anfitriones. La primera edición de Divina Comida, emitida en el verano del 2020, encabezó su franja horaria con un promedio de 8,28 de rating y 44,42% de share. El ciclo contó con la participación de figuras como: Lizy Tagliani, Carmen Barbieri, Federico Bal, José María Listorti, Iliana Calabró, Sol Pérez, Guillermo Coppola, Georgina Barbarossa, Chino Leunis, El Polaco, Sofía "Jujuy" Jiménez y Fabián Cubero.

Y si bien en el anuncio evitaron mencionar si se tratan de viejas emisiones o una nueva temporada, según consignó Exitoina, Telefe hará una reposición de la primera temporada. Una decisión extraña, pero que ya ocurrió con la repetición de Pasapalabra Famosos, la cual tiene muy buenos niveles de audiencia cada sábado.

Telefe tomó una drástica decisión con el programa de Marley

Marina Calabró anticipó cuál es la decisión que Telefe habría tomado con el programa de Marley, Survivor, mientras crece la tensión por una denuncia por presunto abuso contra el conductor. El padre de Mirko está instalado hace varias semanas en Colombia, donde se desarrolla la grabación del ciclo.

"Tiene que ver con el programa de Marley, Expedición Robinson. Él está grabando en Colombia, eso no se detuvo, pero yo estuve averiguando y a mí me dijeron que esto no se va a emitir hasta que la Justicia se expida sobre la causa federal que se transmita en el juzgado", sostuvo Calabró en Radio Mitre, y agregó: "Mi sensación, por lo que yo hablé ayer, ellos están apostando a que no le den curso a la demanda, a que la desestimen. El dato que yo tengo y que fue publicado es que habían llamado al denunciante de Misiones para ampliar su declaración. Lo van a escuchar y después verán qué curso toma la causa. Ahí la apuesta es, si desestiman, si no hacen lugar a la demanda, aquí no ha pasado nada".

Finalmente, Marina se refirió al perjuicio económico que significaría para el canal y la productora la postergación del estreno del programa. "El problema es que este proyecto está en el presupuesto 2023, pero no va a dar un mango en el 2023. Es un gasto a cuenta de lo que podría ser un recupero en el 2024", explicó la periodista.