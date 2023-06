Qué pasa con Marley y Telefe: la decisión del canal qu pone en riesgo Expedición Robinson

Telefe apostó a fondo por un programa de Marley que se está grabando afuera del país pero la situación dio un giro inesperado. Por qué el canal está a punto de perder millones de pesos.

Telefe es el canal más visto de la televisión argentina desde hace mucho tiempo ganándole en la competencia a El Trece. Sin embargo, recibió un duro revés con una de las apuestas para este 2023 bajo la conducción de Marley que no le va a dar un rédito económico y es por eso que se viven días de máxima tensión.

La información fue brindada por Marina Calabró en su columna que realiza en Lanata Sin Filtro, el ciclo de Jorge Lanata que se emite por Radio Mitre. "Él está grabando en Colombia, eso no se detuvo, pero yo estuve averiguando y a mí me dijeron que esto no se va a emitir hasta que la Justicia se expira sobre la causa federal que se transmita en el juzgado", explicó la periodista sobre Marley, quien actualmente está grabando Expedición Robinson.

El caso del conductor causó revuelo en la farándula tras la denuncia por abuso sexual de un joven en Misiones de identidad reservada. "Mi sensación, por lo que yo hablé ayer, ellos están apostando a que no le den curso a la demanda, a que la desestimen. El dato que yo tengo y que fue publicado es que habían llamado al denunciante de Misiones para ampliar su declaración", indicó Calabró.

A pesar de que Telefe tome la decisión de estirar el inicio de Expedición Robinson, la pérdida de dinero es inminente. "El problema es que este proyecto está en el presupuesto 2023, pero no va a dar un mango en el 2023. Es un gasto a cuenta de lo que podría ser un recupero en el 2024", precisó.

Telefe levanta MasterChef a último momento por un motivo inesperado

Son horas muy movidas en la TV argentina. En medio de la lucha por el rating con El Trece, las autoridades de Telefe tomaron la fuerte decisión de levantar MasterChef Argentina, el programa de cocina que comanda Wanda Nara y que cuenta con muy buenos puntos de audiencia.

De acuerdo a lo que trascendió en las últimas horas, los directivos del canal de las tres pelotitas consideró que lo mejor es que el próximo martes 27 de junio se cancele la emisión de MasterChef, que tiene a Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis como jurados, por un particular motivo.

Hace varias semanas, Telefe adquirió los derechos de televisación de la Copa Libertadores para transmitir los partidos de River, Boca y Racing, duelos que son relatados por Pablo Giralt y los comentarios de Juan Pablo Varsky. De esta forma, MasterChef quedó relegado y no saldrá al aire el martes 27, teniendo en cuenta que "El Millonario" jugará frente a The Strongest por la última fecha de la fase de grupos, desde las 21 horas, en el estadio Monumental.

Es clave tener en cuenta que Telefe también levantará las emisiones de MasterChef los días que jueguen Racing y Boca, cuyos partidos tendrán lugar el miércoles 28 y jueves 29 de junio. "La Academia" recibirá a Ñublense desde las 21.30 horas: mientras que "El Xeneize" será local ante Monagas, a partir de las 19 horas.